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Ümraniye'de trafikte maganda dehşeti: Kadın sürücünün camını yumrukladı!

Ümraniye'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir sürücü, kadın sürücünün otomobilinin camını yumrukladı. Çevredekilerin güçlükle uzaklaştırdığı şahsın dehşet saçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ümraniye'de trafikte maganda dehşeti: Kadın sürücünün camını yumrukladı!

İstanbul Ümraniye'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada gözü dönen bir sürücü, aracından inerek kadın sürücünün otomobilinin camını yumrukladı.

Video Oynatma İkonu Ümraniye'de kadın sürücüye saldıran maganda kamerada

Çevredekilerin güçlükle sakinleştirdiği şahsın hakaretler savurduğu o anlar, araç içindeki yolcu tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme kavgası çıktı.

Ümraniye'de trafikte maganda dehşeti: Kadın sürücünün camını yumrukladı!-2

DEHŞET ANLARI KAMERADA: ÇEVREDEKİLER ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından öfkeyle inen erkek sürücü, kadın sürücünün kullandığı otomobilin yanına gelerek sürücü camını yumruklamaya başladı. Dehşet saçan şahıs, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadın sürücünün aracından güçlükle uzaklaştırıldı.

Uzaklaştırılmasına rağmen hakaretlerine ve tehditlerine devam eden şahsın o korku dolu anları, kadın sürücünün yanında bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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