Balkondan yan binanın çatısına geçmek istedi: 6. kattan düşen Kazakistanlı turist hayatını kaybetti
Şişli’de kaldığı binanın 6. katındaki balkondan yan binanın çatısına geçmek isteyen 26 yaşındaki Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova, boşluktaki tenteye basarak -2. kat seviyesine düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının, Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
Şişli'de kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova (26), iddiaya göre boşlukta bulunan tenteye basınca -2'nci kat seviyesine düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye geldiği belirlendi.
BOŞLUKTAKİ TENTEYE BASIP DÜŞTÜ
Olay, saat 08.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi. Burada boşlukta bulunan tenteye basan Bekmakhanova, - 2'nci kat seviyesine düştü.Şişli'de çatıdan düşen kadın öldü
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bekmakhanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yarı çıplak olduğu öğrenilen Bekmakhanova'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
EYLÜL AYINDA TURİST VİZESİYLE GELMİŞ
Bekmakhanova'nın Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İddiaya göre, Rus uyruklu bir kadınla birlikte Türkiye'ye gelen Bekmakhanova, aynı kadınla yaşamını sürdürüyordu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.