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Balkondan yan binanın çatısına geçmek istedi: 6. kattan düşen Kazakistanlı turist hayatını kaybetti

Şişli’de kaldığı binanın 6. katındaki balkondan yan binanın çatısına geçmek isteyen 26 yaşındaki Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova, boşluktaki tenteye basarak -2. kat seviyesine düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının, Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

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Balkondan yan binanın çatısına geçmek istedi: 6. kattan düşen Kazakistanlı turist hayatını kaybetti

Şişli'de kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova (26), iddiaya göre boşlukta bulunan tenteye basınca -2'nci kat seviyesine düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye geldiği belirlendi.

BOŞLUKTAKİ TENTEYE BASIP DÜŞTÜ

Olay, saat 08.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi. Burada boşlukta bulunan tenteye basan Bekmakhanova, - 2'nci kat seviyesine düştü.

Video Oynatma İkonu Şişli'de çatıdan düşen kadın öldü

Kazakistanlı kadın balkondan yan binanın çatısına geçmeye çalışırken düşerek öldü. (Foto: DHA)Kazakistanlı kadın balkondan yan binanın çatısına geçmeye çalışırken düşerek öldü. (Foto: DHA)

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bekmakhanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yarı çıplak olduğu öğrenilen Bekmakhanova'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Aisulu Bekmakhanova olay yerinde hayatını kaybetti. (Foto: DHA)Aisulu Bekmakhanova olay yerinde hayatını kaybetti. (Foto: DHA)

EYLÜL AYINDA TURİST VİZESİYLE GELMİŞ

Bekmakhanova'nın Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İddiaya göre, Rus uyruklu bir kadınla birlikte Türkiye'ye gelen Bekmakhanova, aynı kadınla yaşamını sürdürüyordu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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