Adana'da faciayla biten balık avı: Baraja düşen genç boğularak hayatını kaybetti!
Adana'nın Çukurova ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına giden 25 yaşındaki Müslüm U., dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kaybolan genç adamın cansız bedeni, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen su altı polislerinin sabah saatlerinde yaptığı aramalar sonucu bulunarak, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Adana'da balık tuttuğu sırada dengesini kaybettiği iddia edilen Müslüm U. (25), Seyhan Baraj Gölü'ne düşerek boğuldu.
DENGESİNİ KAYBEDEREK SUYA DÜŞTÜ
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına gelen Müslüm U., iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü.
SABAH SAATLERİNDE MÜSLÜM U.'NUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bir süre suda çırpınan Müslüm U., ardından gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve su altı polisi sevk edildi. Gölde arama yapan dalgıç polisler, sabah saatlerinde Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaştı. Müslüm U.'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.