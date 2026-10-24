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BEDAŞ gece 00.00'da başlayacak elektrik kesintisini duyurdu: Avcılar, Esenyurt, Fatih ve Beşiktaş dahil!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 25 Ekim Pazar günü İstanbul Avrupa Yakası'ndaki Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Beşiktaş, Fatih, Bayrampaşa, Başakşehir, Beyoğlu, Esenler, Zeytinburnu, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Gece 00.00'da başlayacak altyapı çalışmaları nedeniyle kesintilerin bazı bölgelerde 8 ila 9 saat sürmesi bekleniyor.

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BEDAŞ gece 00.00'da başlayacak elektrik kesintisini duyurdu: Avcılar, Esenyurt, Fatih ve Beşiktaş dahil!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçesinde 25 Ekim Pazar günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Gece yarısı saat 00.00 itibarıyla başlayacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin 8 ila 9 saat sürmesi bekleniyor.

BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti takvimine göre; İstanbul Avrupa Yakası genelinde altyapı iyileştirme, bakım ve onarım faaliyetleri yürütülecek. Şebeke güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmalar süresince vatandaşların olumsuzluk yaşamamaları adına tedbirli olmaları istendi.

Elektrik kesintisinden 13 ilçe etkilenecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Elektrik kesintisinden 13 ilçe etkilenecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK İLÇELER VE DETAYLAR

BEDAŞ'ın açıkladığı 25 Ekim planlı kesinti programına göre İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi yaşanacak 13 ilçe ve öne çıkan detaylar şunlardır:

Kesinti gece 00.00 itibarıyla kademeli olarak başlayacak. Bölgeye ve altyapı çalışmasının niteliğine göre 8 ila 9 saati bulabilecek.

Etkilenen ilçeler: İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan 13 ilçe genelinde belirli mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kısıntısına gidilecek.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK 13 İLÇE

AVCILAR İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK SOKAK VE CADDELER
Bahtiyar, Bal, Banu, Bağda, Bereket, Bozok, Burak, Bilgin, Cebeci, Cem, Dal, Dalar, Dağçimen, Demir, Doğan, Doğu, Dilara, Dirhem, Efdal, Elma, Emir, Eray, Ersin, Eser, Eski İstanbul, Eski İstanbul Yolu, Esma, Gamze, Garipcan, Gökçınar, Görgülü, Gözde, Gülbağlar, Gültepe, Gümüş Konak, Gündoğan, Güney, Hekim Sk. ve civarı.
Karahan, Kartal, Kaya, Kemer, Keşif, Kızılağaç, Kışla, Kocaman, Koruluk, Kumsal, Kurban, Köprü Yolu, Kiraz, Laleli, Lalezar, Laçin, Mahmur, Martı, Melisa, Menderes, Menderes Köy Yolu Çıkmazı, Mert, Mevlana, Muratdere, Minik, Nadide, Nadir, Nar, Nedim, Nigar, Nil, Ortanca, Pala, Rana Sk. ve civarı.
Saydam, Sel, Sevinç, Suna, Taner, Turan, Turhal, Tülay, Türker, Uğur Mumcu, Vişne, Yalçın, Yazgülü Çıkmazı, Yılmaz, Yunus, Yuva, Zile, Çankaya, Çardak, Çelik, Çevik, Çeçen Çıkmazı, Özbey, Özdemir, Özdeniz, Özen, Öztürk, Ümit, İklim, İleri, İnci, İnciler, İpekotu, Şafak, Şahin, Şenol, Şirin Sk. ve civarı.
Abide, Akasya, Akçapınar, Anıt, Asır, Ata, Babadağ, Bayrak, Başak, Bereket, Beste, Bukle, Buse, Deyim, Doruk, Doğa, Emniyet, Emir, Esen, Gaffar Okkan, Görkem, Gülfidan, Gün, Halk, Hayat, Hurma, Hicret, Hıdiv, Karaağaç, Karadağ, Karacadağ, Kardelen, Kırçiçeği Sk. ve civarı.
Lavanta, Lavanta 2, Leylek, Lilyum, Makber, Mehmetçik, Meşe, Meyveli, Nar, Okul Yolu, Onur, Ova, Palandöken, Pazar, Petrol, Petunya, Pınarbaşı Sk. ve civarı.
Sağlık, Sakin, Sarmaşık, Saygın, Servis, Sevda, Subaşı, Sümbül, Sibel, Simge, Temel, Tepe, Ulupınar, Ulus, Umut, Utku, Uyanık, Uygur, Uyum, Uğur, Vadi, Vatan, Vişne Sk. ve civarı.
Yaren, Yayla, Yoluç Sk. ve civarı.

BEDAŞ gece 00.00'da başlayacak elektrik kesintisini duyurdu: Avcılar, Esenyurt, Fatih ve Beşiktaş dahil!-3

İSTANBUL PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ
25 Ekim 2026 Pazar
BEDAŞ - Bakım Programı Çalışması
İLÇE / KESİNTİ YAPILACAK BÖLGELER
KESİNTİ SAATLERİ
SİLİVRİ
Gazitepe Mah. ve civarı
09:00 - 17:00
ARNAVUTKÖY
Ömerli Mah. ve civarı
12:00 - 17:00
BÜYÜKÇEKMECE
Türkoba Mah. ve civarı
09:00 - 17:00
BAĞCILAR
Yenimahalle Mah. 1515. Sk. ve civarı
00:00 - 08:00
ESENLER
Oruçreis Mah. Tekstilkent Sk. ve civarı
08:00 - 15:00
ESENYURT
Orhan Gazi Mah. / Sanayi Mah. ve civarı
12:00 - 17:00
BEYOĞLU
Hacıahmet Mah. Kurtuluş Deresi Sk. ve civarı
10:00 - 18:00
BAYRAMPAŞA
Vatan Mah. Hastane, Karagöz, Seymen, Sinanpaşa Sk. ve civarı
08:00 - 15:00
ZEYTİNBURNU
Maltepe Mah. Davutpaşa Çifte Havuzlar, Çifte Havuzlar Sk. ve civarı
08:00 - 15:00
BAĞCILAR
Yenimahalle Mah. 1541., 1542., 1543., 1544., Dökümcüler, Mevlana Sk. ve civarı
11:00 - 18:00
BEŞİKTAŞ
Konaklar Mah. Akasyalı, Akağaç Sk. / Levent Mah. Beyazkaranfil, Manolyalı, Çamlık Sk. ve civarı
10:00 - 18:00
BAYRAMPAŞA
Terazidere Mah. 29 Ekim, Davutpaşa Çiftehavuzlar, Ender, Yaşar Doğu Sk. / Vatan Mah. Elmas, Esenler, Serdar Sk. ve civarı
08:00 - 15:00
ESENYURT
Akşemseddin Mah. / Fatih Mah. / Namık Kemal Mah. / Sultaniye Mah. / Yunus Emre Mah. / Zafer Mah. / Üçevler Mah. / İncirtepe Mah. / İnönü Mah. ve civarı
00:00 - 06:00
BAŞAKŞEHİR
Şahintepe Mah. Mert, Mevlana, Neyzen, Oğuz Çıkmazı, Saydam, Sevda, Sıla, Sırma Çıkmazı, Uslu, Yayla, Yıldız, Zafer, Çakır, Çınar, Çıtır, Özay, İrem, Şifa Sk. ve civarı
00:00 - 08:00
FATİH
Rüstempaşa Mah. Hasırcılar, Marpuççular, Sabuncuhanı, Tahmis Sk. / Tahtakale Mah. Cömerttürk, Fındıkçılar, Hasırcılar, Sabuncuhanı, Tahtakale, Tomruk Sk. ve civarı
09:00 - 17:00
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