Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçesinde 25 Ekim Pazar günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Gece yarısı saat 00.00 itibarıyla başlayacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin 8 ila 9 saat sürmesi bekleniyor.

BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti takvimine göre; İstanbul Avrupa Yakası genelinde altyapı iyileştirme, bakım ve onarım faaliyetleri yürütülecek. Şebeke güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmalar süresince vatandaşların olumsuzluk yaşamamaları adına tedbirli olmaları istendi.