BEDAŞ gece 00.00'da başlayacak elektrik kesintisini duyurdu: Avcılar, Esenyurt, Fatih ve Beşiktaş dahil!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 25 Ekim Pazar günü İstanbul Avrupa Yakası'ndaki Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Beşiktaş, Fatih, Bayrampaşa, Başakşehir, Beyoğlu, Esenler, Zeytinburnu, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Gece 00.00'da başlayacak altyapı çalışmaları nedeniyle kesintilerin bazı bölgelerde 8 ila 9 saat sürmesi bekleniyor.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçesinde 25 Ekim Pazar günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Gece yarısı saat 00.00 itibarıyla başlayacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin 8 ila 9 saat sürmesi bekleniyor.
BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti takvimine göre; İstanbul Avrupa Yakası genelinde altyapı iyileştirme, bakım ve onarım faaliyetleri yürütülecek. Şebeke güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmalar süresince vatandaşların olumsuzluk yaşamamaları adına tedbirli olmaları istendi.
İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK İLÇELER VE DETAYLAR
BEDAŞ'ın açıkladığı 25 Ekim planlı kesinti programına göre İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi yaşanacak 13 ilçe ve öne çıkan detaylar şunlardır:
Kesinti gece 00.00 itibarıyla kademeli olarak başlayacak. Bölgeye ve altyapı çalışmasının niteliğine göre 8 ila 9 saati bulabilecek.
Etkilenen ilçeler: İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan 13 ilçe genelinde belirli mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kısıntısına gidilecek.
KESİNTİDEN ETKİLENECEK 13 İLÇE