SATIN ALMAKTAN ERİŞMEYE

Eskiden bir albüm satın alır, yıllarca dinlerdik. Kitaplığımızdaki kitap için her ay yeniden ödeme yapmazdık. Bugün milyonlarca şarkıya, filme ve dijital hizmete tek üyelikle ulaşabiliyoruz. Daha az para ödeyerek daha fazla seçeneğe erişmek, kuşkusuz büyük bir kolaylık.

Ancak bir fark var: Albüm elimizdeydi, abonelik hesabımızda. Ödemeyi bıraktığımızda erişim de sona erebiliyor. Sahip olduğumuz şeylerin sayısı azalırken, erişmek için ödediğimiz bedeller çoğalabiliyor.

Müzikten otomobile her ay ödediğimiz görünmez giderler büyüyor. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir)

KÜÇÜK ÖDEME, BÜYÜK TOPLAM

Bir müzik platformu, bir film üyeliği, bulut depolama, birkaç uygulama… Her biri makul görünebilir. Fakat otomatik yenilenen ödemeler bir araya geldiğinde yıllık maliyet büyür. Üstelik kullanmadığımız hizmetleri bile "Belki lazım olur" diyerek sürdürürüz.

Şirketler düzenli gelir elde ederken tüketici bazen neye, ne kadar ödediğini unutuyor. Bir hizmeti başlatmak birkaç saniye sürerken iptal etmek zahmetli hale gelebiliyor.

OTOMOBİL BİLE DEĞİŞİYOR

Bazı otomobil markaları belirli dijital özellikleri abonelikle sunuyor. Araba sizin; ancak bazı işlevler için ek ödeme gerekebiliyor. Benzer tartışma yazılım ve oyun dünyasında da yaşanıyor: Satın aldığımız şeyin sahibi miyiz, yoksa belirli koşullarda kullanım hakkını mı aldık?

YENİ ZENGİNLİK: ÖZGÜR OLMAK

Mesele abonelikleri bütünüyle reddetmek değil. Bazen ekonomik, bazen de son derece kullanışlılar. Asıl mesele, her ay neye para ödediğimizi bilmek; kullanmadığımız hizmetleri iptal etmek ve erişimle sahiplik arasındaki farkı unutmamak. Çünkü gelecekte daha az eşyaya sahip olabilir, ama daha fazla hesabı ve sürekli ödemeyi yönetmek zorunda kalabiliriz.

BAĞIMLILIĞIN YENİ ADI: ABONELİK

Yılda bir kez bütün abonelikleri listelemek, aylık değil yıllık maliyetlerini hesaplamak ve aynı işi yapan hizmetleri karşılaştırmak iyi bir başlangıç olabilir.

Kullanılmayan üyelikleri iptal etmek, aile paketlerini değerlendirmek ve mümkün olan yerlerde tek seferlik satın alma seçeneğini incelemek bütçeyi rahatlatabilir. Ama konu yalnızca tasarruf değil.

NEYE PARA ÖDEDİĞİMİZİ BİLMEK...

Bir hizmeti kullanmaya devam etmek istiyorsak, bunun bilinçli bir tercih olması gerekir. Otomatik yenilenen bir ödeme, otomatikleşmiş bir ihtiyaç anlamına gelmez. Belki de çağımızın yeni finansal becerisi yalnızca daha çok kazanmak değil; her ay neye, neden ve hangi koşullarda para ödediğimizi bilmek.

ÖDEMELER ARTIYOR

Çünkü gelecekte daha az eşyaya sahip olabiliriz. Fakat daha fazla hizmete, daha fazla hesaba ve daha fazla sürekli ödemeye ihtiyaç duyabiliriz.

Ve dosyanın asıl sorusu burada ortaya çıkıyor: Her ay ödediğimiz şeylerin sayısı artarken, gerçekten sahip olduğumuz şeylerin sayısı azalıyor mu

KASETTEN BULUTA 40 YIL

1985'te sevdiğiniz albümü satın alıyorduk. 1995'te ise CD koleksiyonu. 2005 yılına gelindiğinde dijital dosya indirdik. Bugün ise aynı müziğe ulaşıyoruz ama çoğu zaman sahip olmuyoruz. Teknoloji erişimi kolaylaştırdı. Mülkiyeti ise sessizce değiştirdi. Eskiden raf doluyordu. Bugün şifre listesi uzuyor.

ARABA BİZİM AMA DÜĞMESİ KİRALIK

Bağlantılı otomobiller yeni bir tartışma başlattı. Araç satın alınıyor. Ancak bazı dijital özellikler yazılım üzerinden açılıyor. Güncelleme geliyor.

Yeni özellik geliyor. Yeni ödeme de geliyor. Otomobil dünyasında "satış sonrası abonelik" dönemi büyüyor.

KÜÇÜK ÖDEME TUZAĞI

199 TL, 79 TL, 149 TL, 39 TL. Bu rakamlar tek başına büyük görünmüyor. Ama 8-10 abonelik birleşince aylık ciddi bir kaleme dönüşebiliyor. Üstelik birçok kişi hangi hizmete ne ödediğini tam olarak bilmiyor. En pahalı abonelik bazen unutulan abonelik oluyor.

ÇOCUKLARIN YENİ OYUNCAĞI DA ABONELİK

Eğitim uygulamaları. Oyun servisleri. Dijital kitaplıklar. Artık çocukların kullandığı birçok hizmet de aylık üyelik modeliyle çalışıyor. Aile bütçesinde görünmeyen yeni kalemlerden biri de bu.

UNUTULAN ABONELİKLER

İnsanlar kullanmadıkları üyelikleri iptal etmeyi düşündüklerinden daha uzun süre erteliyor.

BULUTTAKİ DOSYALAR

Fotoğraflarımız bizim. Ama onlara ulaşmanın yolu çoğu zaman ücretli depolamadan geçiyor.

OYUN DÜNYASI DEĞİŞTİ

Eskiden oyun satın alınırdı. Bugün yüzlerce oyuna tek üyelikle erişiliyor.

KİTAPLIK CEPTE

E-kitap ve sesli kitap platformları, rafları cebimize

EDİTÖRÜN NOTU taşıdı.

TEK ŞİFRE, ON HİZMET

Modern insanın cüzdanı küçüldü. Şifre listesi büyüdü.

EDİTÖRÜN NOTU

İnsanlık uzun süre sahip olmak için çalıştı. Ev, otomobil, kitaplık, müzik arşivi… Sahiplik, yalnızca ekonomik bir durum değil, aynı zamanda güven duygusuydu. Dijital çağ ise bu ilişkiyi değiştirdi. Artık milyonlarca içeriğe birkaç dokunuşla ulaşıyoruz; ancak çoğu zaman erişimimiz ödeme yaptığımız sürece devam ediyor.

Abonelik elbette başlı başına kötü değil. Sorun, kolaylığın sorgulamadan ödeme yapma alışkanlığına dönüşmesi. Kullanmadığımız hizmetleri bile hayatımızın doğal gideri sayabiliyoruz. Belki geleceğin zenginliği, daha fazla şeye sahip olmak değil, daha az zorunlu ödeme yapmak olacak. Çünkü bir şeye erişebilmekle ona sahip olmak aynı şey değil. Ve her ay ödediğimiz bedel, her zaman elimizde kalan bir değere dönüşmüyor.

TELEFONUNUZU BİR GÜN KAPATIN

Telefonunuz kapalı. İnternet yok. Şifre yok. Bulut yok. Kaç müziğiniz elinizde kalır? Kaç filminizi açabilirsiniz? Kaç belgeye ulaşabilirsiniz? Belki de sahip olduğumuzu sandığımız birçok şey, aslında bize geçici olarak açılmış kapılar.