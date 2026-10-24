Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir fırından satın aldığı peynirli ürünlerin küflü olduğunu fark eden 23 yaşındaki B.K.'nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbar üzerine işletmede denetim gerçekleştirildi. Denetimde eksiklikler tespit edilirken işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. İşletmeye 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

EMZİREN ANNEYE KÜFLÜ POĞAÇA SATTILAR

Olay, 21 Ekim 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırından peynirli ürün satın alan B.K., ürünlerin küflü olduğunu fark etti. Emziren anne olduğunu belirten B.K., yaşadığı durumun kendisi ve bebeğinin sağlığı açısından endişe duyduğunu ifade etti.



"BEBEĞİME BİR ŞEY OLSAYDI HESABINI KİM VERECEKTİ?"

Satın aldığı ürünleri iade etmek isteyen B.K., yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda almak istediğini ancak görüntü çekmesinin engellendiğini öne sürdü. İşletmede daha önce de bayat veya küflü ürünlerle ilgili benzer sorunlar yaşadığını belirten B.K., reyondaki ürünlerin ne zamandır satışta olduğunu sorduğunu anlattı.