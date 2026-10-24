Malatya'da Furkan D.'nin, kendisini terk edip baba evine dönen dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğçe Pekcan ile onun annesi Gülşen Pekcan'ı bıçakla yaraladığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Furkan D. 'nin belinde bıçakla eve girdiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar yer alırken, tedavisi süren Tuğçe Pekcan, "Daha önce defalarca kez şikayetçi oldum devletime sığınıyorum" dedi.

TUĞÇE PEKCAN'I YATAĞINDA BIÇAKLADI

Olay, 20 Ekim'de Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Tuğçe Pekcan, dini nikahla birlikte yaşadığı Furkan D. ile tartıştıktan sonra babasının evine döndü. Sabah saatlerinde eve gizlice giren Furkan D., Tuğçe Pekcan'ı yatağında bıçakladı. Bu sırada kızını korumak isteyen Gülşen Pekcan da bıçak darbesi alarak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.