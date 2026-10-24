İstanbul Maltepe'de gecekondu yangınında acı son: 12 yaşındaki İbrahim Karaduman hayatını kaybetti
İstanbul Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında mahsur kalan 12 yaşındaki İbrahim Karaduman hayatını kaybederken, dumandan etkilenen anne ve babası hafif yaralandı.
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İstanbul Maltepe'de gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ve babası yaralandı.
Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE VE BABA KURTARILDI
Evde mahsur kalan 3 kişilik aileden anne ve baba ekiplerin çalışması sonucu dışarı çıkartıldı.
Dumandan etkilenen ve hafif yaralandıkları belirlenen çifte ambulansta müdahale edildi.
12 YAŞINDAKİ İBRAHİM HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü, içeride mahsur kalan 12 yaşındaki İbrahim Karaduman hayatını kaybettiği belirlendi.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam