Fatih Cibali Sahili’nde erkek cesedi bulundu: Kimliği tespit edilemeyen cenaze Adli Tıp’ta
İstanbul’un Fatih ilçesindeki Cibali Sahili’nde, denizde arama yapan ekipler bir erkek cesedi buldu. Kimliği belirlenemeyen cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Giriş Tarihi:
Fatih ilçesindeki Cibali Sahili'nde, iddiaya göre denizde arama çalışması yürüten deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri bir erkek cesedi tespit etti. Ekipler, cesedi kıyıya çıkardı.
KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Kimliği tespit edilemeyen erkeğin cenazesi, gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam