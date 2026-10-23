İzmir'in Menemen ilçesinde nişanlı olduğu polis memuru Aykut Erol tarafından tabancayla öldürülen Avukat Özge Penbegül'ün (26) cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Penbegül'ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü. ÖNCE NİŞANLISINA ATEŞ ETTİ, ARDINDAN KENDİSİNİ VURDU Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde anne ve babası tatilde olan Avukat Özge Penbegül ve 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Aykut Erol ve Özge Penbegül. (Foto: DHA) Büyüyen tartışmada Aykut Erol, yanındaki tabancayla Özge Penbegül'e ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Özge Penbegül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Hakkari'de görev yaptığı bildirilen Erol da ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. ÖZGE PENBEGÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Özge Penbegül için Mermerli Mahallesi Hacıkerimoğlu Buhara Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, avukatlar, ailesi ve yakınları katıldı. Özge Penbegül'ün tabutuna meslektaşları tarafından cübbe örtüldü.