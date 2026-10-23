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Tekirdağ'da otomobil yaya geçidinde iki öğretmene çarptı: Sürücü tutuklandı! Kaza anı kamerada

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmenleri Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'na otomobil çarptı. İki öğretmenin çarpmanın etkisiyle havaya savrulduğu korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan Özer'in yoğun bakımdan normal servise alındığı, Bodurluoğlu'nun ise taburcu edildiği öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ö.Ö. tutuklandı.

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Tekirdağ'da otomobil yaya geçidinde iki öğretmene çarptı: Sürücü tutuklandı! Kaza anı kamerada

Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'nun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Video Oynatma İkonu Tekirdağ'da iki öğretmene çarpan otomobilin görüntüleri ortaya çıktı



İKİ ÖĞRETMENE OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, pazartesi günü Süleymanpaşa ilçesi Atatepe mevkisinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'na, Ö.Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada 2 öğretmen yaralandı.

Yaya geçidindeki kaza kamerada (Foto: DHA)Yaya geçidindeki kaza kamerada (Foto: DHA)

1'İNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Özer, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne, Bodurluoğlu da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer (Sağda) ve Yasemin Bodurluoğlu'na (Solda) otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. (Foto: DHA)Anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer (Sağda) ve Yasemin Bodurluoğlu'na (Solda) otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. (Foto: DHA)

Durumu ağır olan Sümeyye Özer'in yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından normal servisi alındığı, Yasemin Bodurluoğlu'nun ise taburcu edildiği bildirildi.

Kazaya neden olan sürücü tutuklandı. (Foto: İHA)Kazaya neden olan sürücü tutuklandı. (Foto: İHA)


SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öğretmenlerden 1'inin durumu ağır (Foto: DHA)Öğretmenlerden 1'inin durumu ağır (Foto: DHA)

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yaya geçinde çarptığı 2 öğretmenin havaya savrulup, yere düştüğü anlar yer aldı.

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