Kaza, pazartesi günü Süleymanpaşa ilçesi Atatepe mevkisinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'na, Ö.Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada 2 öğretmen yaralandı.

Tekirdağ'da iki öğretmene çarpan otomobilin görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'nun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Yaya geçidindeki kaza kamerada (Foto: DHA)



1'İNİN DURUMU AĞIR



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Özer, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne, Bodurluoğlu da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer (Sağda) ve Yasemin Bodurluoğlu'na (Solda) otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. (Foto: DHA)

Durumu ağır olan Sümeyye Özer'in yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından normal servisi alındığı, Yasemin Bodurluoğlu'nun ise taburcu edildiği bildirildi.