Demirdaş'ın, olaydan dört gün sonra kolluk kuvvetlerine teslim olarak alkol raporu alınmasının önüne geçtiği de iddianamede yer aldı.

Tamer Demirdaş'ın ifadesinde alkollü olmadığını söylediği aktarılan iddianamede, bu yöndeki ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

Savcılık, zamanında ihbar yapılması halinde Türkkal kardeşlerin sağ bulunma ihtimalinin olduğunu vurguladı.

YAĞIZ'IN BİLDİRİMİ 14-15 SAAT SONRA GELDİ

Diğer sanık Devran Yağız'ın da olayın ardından ihbarda bulunmadığı belirtilen iddianamede, kolluk kuvvetlerine ancak 14-15 saat sonra bilgi verdiği kaydedildi.

Alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda, her iki sanık hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan, iki kardeşin ölümü nedeniyle ayrı ayrı ikişer kez 25'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

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