Türkkal kardeşleri selde ölüme terk etmişlerdi! İki sanığa 50’şer yıl hapis istemi
İzmir’in Menderes ilçesinde otomobilin sele kapılması sonucu yaşamını yitiren Balımnaz ve Nergiz Türkkal kardeşlerin ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi. Araçtan kurtulan iki sanığın olayı zamanında bildirmediğini belirten savcılık, haber verilmesi halinde kardeşlerin sağ bulunma ihtimalinin olduğunu vurguladı. Sanıkların her biri hakkında iki kardeşin ölümü nedeniyle ayrı ayrı ikişer kez 25’er yıla kadar hapis cezası istendi.
İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda, 5 Şubat 2026 akşamı meydana gelen olayda, Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal ile Devran Yağız ve Tamer Demirdaş'ın bulunduğu otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre sele kapıldı.
Akıntıyla sürüklenen araçtaki Yağız ve Demirdaş kendi imkânlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye İzmir Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Devran Yağız gözaltına alınırken Tamer Demirdaş kaçtı.
İKİ KARDEŞTEN GERİYE ACI HABER KALDI
Eğitimli köpeklerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında Balımnaz ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. İki kardeş, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SÜRÜCÜ KAÇTI, DİĞER SANIK İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri, sele kapılan otomobili kullandığı belirlenen Tamer Demirdaş'ı yakaladı. Demirdaş'ın, 'Uyuşturucu imal ve satmak' ve 'Hırsızlık'tan suç kaydı ile hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirdaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hâkim karşısına çıkan Devran Yağız ise önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Yağız da tutuklandı.
BİLDİRSELERDİ SAĞ BULUNMA İHTİMALLERİ VARDI
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, şüpheliler ile iki kardeşin bir restoranda alkol aldıktan sonra Demirdaş'a ait otomobille yola çıktıkları belirtildi. Aracın yolda dereye düştüğü ve derenin debisinin yüksek olduğu kaydedildi.
İddianamede, araçtan kurtulan şüphelilerin durumu resmî makamlara bildirmediği vurgulandı. Olayın bildirilmesi halinde Türkkal kardeşlerin sağ bulunma ihtimallerinin bulunduğuna dikkat çekildi.
'İFADELER SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK'
Tamer Demirdaş'ın ifadesinde alkollü olmadığını söylediği aktarılan iddianamede, bu yöndeki ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.
Demirdaş'ın, olaydan dört gün sonra kolluk kuvvetlerine teslim olarak alkol raporu alınmasının önüne geçtiği de iddianamede yer aldı.
YAĞIZ'IN BİLDİRİMİ 14-15 SAAT SONRA GELDİ
Diğer sanık Devran Yağız'ın da olayın ardından ihbarda bulunmadığı belirtilen iddianamede, kolluk kuvvetlerine ancak 14-15 saat sonra bilgi verdiği kaydedildi.
Alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda, her iki sanık hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan, iki kardeşin ölümü nedeniyle ayrı ayrı ikişer kez 25'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.