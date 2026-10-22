Murat Barışık (Foto: İHA)

PUSUYU 3 GÜN ÖNCE KURMUŞ

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, olayın detaylarını gün yüzüne çıkardı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan fabrika işçisi Ö.Ç.'nin, Barışık'tan 650 bin TL değerinde bir motosiklet satın aldığı, ancak borcunu ödeyemediği için ikili arasında daha önce tartışma yaşandığı tespit edildi.