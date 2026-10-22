Bartın'da berber Murat Barışık cinayetinde sır perdesi aralandı: 650 bin TL'lik borç yüzünden 3 gün önceden pusu kurmuş!
Bartın’ın Kozcağız beldesinde cansız bedeni bulunan 35 yaşındaki berber Murat Barışık’ın, alacak verecek meselesi yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Barışık’ı 650 bin TL’lik motosiklet borcu nedeniyle konuşma bahanesiyle çağırıp pusuda başından vurarak öldüren ve delilleri dereye atan 21 yaşındaki köylüsü Ö.Ç., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Bartın'ın Kozcağız beldesinde cansız bedeni bulunan berber Murat Barışık'ın (35) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Barışık'ı başından vurarak öldürdüğü belirlenen köylüsü Ö.Ç. (21) jandarma tarafından gözaltına alındı.
Korkunç olay, 2 gün önce Kozcağız beldesine bağlı Ustaoğlu köyünde meydana geldi. Köprüden geçen vatandaşlar, beton üzerindeki kan izlerini fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, köprünün altında hareketsiz yatan kişiyi inceledi. Yapılan kontrollerde, mahallenin berberi Murat Barışık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başının arka kısmından tabancayla vurularak öldürüldüğü saptanan Barışık'ın cenazesi defnedildi.
PUSUYU 3 GÜN ÖNCE KURMUŞ
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, olayın detaylarını gün yüzüne çıkardı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan fabrika işçisi Ö.Ç.'nin, Barışık'tan 650 bin TL değerinde bir motosiklet satın aldığı, ancak borcunu ödeyemediği için ikili arasında daha önce tartışma yaşandığı tespit edildi.
Şüpheli Ö.Ç.'nin cinayeti planlayarak işlediği anlaşıldı. Zanlının, olaydan 3 gün önce cinayet mahalline giderek tabancasını sakladığı, olay günü ise Murat Barışık'ı konuşma bahanesiyle çağırdığı belirlendi. Sakladığı silahı alan Ö.Ç., Barışık'ı başından vurarak öldürdü.
DELİLLERİ DEREYE ATTI
Zanlının, cinayetin ardından izlerini kaybettirmek amacıyla maktule ait motosikleti, olayda kullandığı tabancayı ve cep telefonunu dereye attığı saptandı.
Şüpheli Ö.Ç. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.