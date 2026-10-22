Migros Sürmix Kazandırdı kampanyasının 20 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Sony DS/PS5 Standart PS5 Oyun Konsolu, Apple iPad (A16) Wi-Fi 256 GB Tablet, Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma seti Ceramic Pink, Fujifilm Instax Mini Evo fotoğraf makinesi ve 2.000 TL değerinde Migros Dijital Alışveriş Kodu kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı.

Toplam 4.522 katılımın gerçekleştiği çekilişte asil talihlilerin en geç 6 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 21 Kasım 2026 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

SONY DS/PS5 Standart PS5 Oyun Konsolu ASİL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1. ÖZCAN HAKYEMEZ - İSTANBUL 1. GÜLNUR BOZDAG 2. ILAYDA TIMURTAS 2. ENDER SAKAL 3. AYSE SILA KILINÇ 3. TOLGA TUNELI Apple Ipad (A16) Wİ-Fİ 256 GB Tablet ASİL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1. MARINA ÜTÜCÜ 1. KEREM SEÇER 2. MAZLUM ERKAN 2. ÜNAL ARI 3. DARYA NIK 3. MESUT ELVEREN 4. HÜSEYIN ASIL ÜLKÜ 4. ELIF NURR 5. YASEMIN EMRE 5. AYSE GÜL YILDIRIM 6. BETÜL FURUNLAR 6. VEDAT TELIK Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma seti Ceramic Pink ASİL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1. UGUR SARICA 1. ELIF ALGÜL 2. NURDAN ELMAS 2. FURKAN ÇAKIR 3. ALEV HASGÜL 3. SELIM DILSIZ 4. PINAR TÜRK 4. HILDE SONCK Fujifilm İnstax Mini Evo Fotograf Makinası ASİL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1. DILARA KOKOL 1. CICEK DUNDAR 2. LIUDMILA EFIMENKO 2. MURAT CONK 3. SEDA PAMUK 3. NIHAT ER-ANKARA 4. ABDULKERIM GOKCE 4. HANIFE AKGÜL 5. MEHMET ÇIMEN 5. NILAY SULU 2.000 TL Değerinde Migros Dijital Alışveriş Kodu (22.11.2026 – 31.12.2026) ASİL TALİHLİLER 1–37 38–74 1. BURÇAK KURT 38. BILAL TÜRKMEN 2. BÜLENT BUCAK 39. ALPEREN SEZGIN 3. NEBI ÜNAL 40. NAZMIYE CEYDA GÜÇLÜ 4. MURAT ÇAVDAR 41. PENBE ERDOGAN 5. AHMET SASI 42. MURAT DÜZEN 6. ENGIN SIMSEK 43. FUNDA KURTOGLU 7. RUSLAN TAN 44. FADIMANA YERAYDIN 8. FILIZ BARDAK 45. SILA CILIZ INANC 9. SILA KARASU 46. BUGRAHAN ARAL 10. ESRA ÇEVİK-İZMİR 47. AYSEGÜL SEYRANLI 11. ÜMIT YAREN 48. IBRAHIM BAYRAM 12. SERKAN YAGCI 49. SEDA SABAH 13. NURGÜL BAYKURT 50. OSMAN KANMAZ 14. FATIH MERT YANARDAG 51. IBRAHIM ERCILLI-BURSA 15. NURSEMA ÖZDEMIR HOS 52. MEHMET EFILOGLU 16. BETÜL PAKSOY 53. HÜSEYIN KORALTÜRK 17. EREN BAHAR 54. KEMALEDDIN VEHBI BAGDATLI 18. CEMILE YILDIZ 55. YILDIRIM ÖZBAS 19. TEVFIK GÜRGEN 56. MADINA NIZOMOVA - İSTANBUL 20. AYÇA ANNAÇ 57. CEM KARAKOYUN 21. AYGÜN BOYACI 58. SERIF YUSUFOGLU - ŞIRNAK 22. KAMIL BAGRAN 59. BARIS AKÇA 23. GÖKAY ÖLMEZ 60. FARUK AKÇAKAN 24. ÖZLEM ARMAN BILIR 61. YÜCEL ANGIN 25. PINAR DURSUN 62. OKSANA ISAIENKO 26. EMRE KARAKOÇ 63. ÖMER AÇIKGÖZ 27. ÜSAME ÇATAK 64. MINE YAVUZ 28. MURAT BADECI 65. BUSE KORKUT 29. YILMAZ BINICI 66. AYSEN TEKIN 30. MEHMET CAN TURHAN 67. MUHAMMED EMIN KARABACAK 31. AYLIN ARDIÇOGLU 68. ÖZGUR YÜKSEL 32. SU TANTEKIN 69. SEVGI CANAN EVLIYAOGLU 33. DENIZ CEYDA EKICI 70. MELEK HAVA KORKMAZ 34. NESRIN COSKUN 71. ELIZABET MIGDISI 35. SUZAN TOPCU 72. MUSTAFA SORUÇ 36. MELEK TURAN 73. KEREM HOROZOGLU 37. MUSTAFA EMIR ÇINAR 74. GÜLSEN IKINCI 75–87 88–100 75. ASIYE GÖRKEM 88. EMIN TEKESAN 76. HARUN KIRAZ- HATAY 89. FUNDA VELI 77. LEYLA SENEM YALÇIN 90. TUGBA ASLIM 78. AYDIN ELIK 91. SÜLEYMAN ÖZKÖSE - DENİZLİ 79. KADIR GÖKTUG TASOGLU 92. DEVRIM DENIZ ÇALISKAN 80. ZEKI MENDI 93. EDA KALKAN GÖKDAM 81. TALIP DUMAN 94. NESLIHAN ODABAS 82. MINA SENEL 95. MERYEM SANDIK 83. YAHYA KEMAL IN - İSTANBUL 96. RÜSTÜ SEVEN 84. IPEK GÜRKAN 97. MUSTAFA ZAFER ULUSOY 85. MEHMET FERIT BINZET 98. TALHA ARSLAN 86. RUKEN BALIKÇIOGLU 99. GEORGINA SAYIN 87. ELMAR RAHMANZADE - İSTANBUL 100. HÜLYA GIZEM AYBEK YEDEK TALİHLİLER 1–25 26–50 1. SELMA SAHIN 26. MEHMET EMIN ATMACA 2. ILYAS TOSUN 27. CIHAN KÖMÜRCÜ 3. AYHAN DOGAN 28. ERHAN SÖNMEZ 4. UGUR CALISKAN 29. SEMA BULUT TEZCAN 5. ZAFER AYHAN 30. YAVUZ KÖSE 6. BEDRIYE ÇETIN 31. GÜLSÜM BEKIROGULLARI 7. GÖKHAN KARADAVUT 32. EREN YIGIT ÖZTÜRK 8. BÜSRA KEÇICI 33. ELIF DEGER 9. ONUR TEKER 34. HIBA KURSA 10. MUSTAFA KÜRSAT YÜCE 35. POLATCAN OK 11. BETÜL ZÜLKADIROGLU 36. METIN IGDI 12. NERIMAN OGUZ 37. MELISA AYDIN 13. BERRIN SELVI 38. ONUR YILMAZ 14. ÇAGLA ALTINOK KESKIN 39. KADIR TEKE 15. MÜCAHIT ALKAN 40. SEDA GÜL 16. DILBER BAYSOY 41. HALIL IBRAHIM IZOL 17. MURAT TASKIRAN 42. ROOMAN NOORI 18. ELIF KALINCIK 43. HAKAN GÜNES 19. NURHAN INAL 44. SEMA CAKMAK 20. GAMZE SATICI 45. CAZIBE KUCCUK 21. FIGEN TANER 46. ALI AVCI 22. ZEKIYE KESKIN 47. BETÜL IPEK MEMIS 23. ÖZLEM AKSAÇ 48. SEVGİ SAGIR 24. SELDA ÇIVILITAS 49. FUNDA ÖGÜTKEN 25. SEVKET ÇELIK 50. NIHAL ARALAT

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 31.08.2026 tarih ve E-58259698-255.01.02-95887 sayılı izin ile Migros Ticaret A.Ş. adına; 10.09.2026 (Saat 00.01) – 10.10.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Migros Sürmix kampanyasında 4.522 katılım bulunmaktadır. 20.10.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 3 kişi SONY DS/PS5 Standart PS5 Oyun Konsolu, 6 kişi Apple Ipad (A16) Wİ-Fİ 256 GB Tablet, 4 kişi Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma seti Ceramic Pink), 5 kişi Fujifilm İnstax Mini Evo Fotograf Makinası, 100 kişiye 2.000 TL değerinde Migros Diğital Alışveriş Kodu 22.11.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında geçerli olup Türkiye genelindeki tüm Migros, 5M Migros, Migros Jet ve Sanal Market Mağazalarından yapılacak alışverişlerde geçerli olacak bakiye yüklü Migros Diğital Alışveriş Kodu verilecektir. Migros Diğital Alışveriş Kodu bakiyesi karşılığında nakit ödeme yapılamaz, nakde çevrilemez ve iade edilemez, kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 06.11.2026, yedek talihlilerin en geç 21.11.2026 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 31.12.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.