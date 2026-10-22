Migros Sürmix çekiliş sonuçları açıklandı: İşte PS5, iPad ve Dyson kazanan talihliler
Migros Sürmix Kazandırdı kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Sony PS5, Apple iPad, Dyson Airwrap, Fujifilm Instax Mini Evo ve 2.000 TL değerinde Migros alışveriş kodu kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. 20 Ekim 2026 tarihinde yapılan çekilişte kazanan isimler, başvuru tarihleri ve ikramiye detayları haberimizde...
Migros Sürmix Kazandırdı kampanyasının 20 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Sony DS/PS5 Standart PS5 Oyun Konsolu, Apple iPad (A16) Wi-Fi 256 GB Tablet, Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma seti Ceramic Pink, Fujifilm Instax Mini Evo fotoğraf makinesi ve 2.000 TL değerinde Migros Dijital Alışveriş Kodu kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı.
Toplam 4.522 katılımın gerçekleştiği çekilişte asil talihlilerin en geç 6 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 21 Kasım 2026 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:
SONY DS/PS5 Standart PS5 Oyun Konsolu
ASİL TALİHLİLER
YEDEK TALİHLİLER
1. ÖZCAN HAKYEMEZ - İSTANBUL
1. GÜLNUR BOZDAG
2. ILAYDA TIMURTAS
2. ENDER SAKAL
3. AYSE SILA KILINÇ
3. TOLGA TUNELI
Apple Ipad (A16) Wİ-Fİ 256 GB Tablet
ASİL TALİHLİLER
YEDEK TALİHLİLER
1. MARINA ÜTÜCÜ
1. KEREM SEÇER
2. MAZLUM ERKAN
2. ÜNAL ARI
3. DARYA NIK
3. MESUT ELVEREN
4. HÜSEYIN ASIL ÜLKÜ
4. ELIF NURR
5. YASEMIN EMRE
5. AYSE GÜL YILDIRIM
6. BETÜL FURUNLAR
6. VEDAT TELIK
Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma seti Ceramic Pink
ASİL TALİHLİLER
YEDEK TALİHLİLER
1. UGUR SARICA
1. ELIF ALGÜL
2. NURDAN ELMAS
2. FURKAN ÇAKIR
3. ALEV HASGÜL
3. SELIM DILSIZ
4. PINAR TÜRK
4. HILDE SONCK
Fujifilm İnstax Mini Evo Fotograf Makinası
ASİL TALİHLİLER
YEDEK TALİHLİLER
1. DILARA KOKOL
1. CICEK DUNDAR
2. LIUDMILA EFIMENKO
2. MURAT CONK
3. SEDA PAMUK
3. NIHAT ER-ANKARA
4. ABDULKERIM GOKCE
4. HANIFE AKGÜL
5. MEHMET ÇIMEN
5. NILAY SULU
2.000 TL Değerinde Migros Dijital Alışveriş Kodu (22.11.2026 – 31.12.2026)
ASİL TALİHLİLER
1–37
38–74
1. BURÇAK KURT
38. BILAL TÜRKMEN
2. BÜLENT BUCAK
39. ALPEREN SEZGIN
3. NEBI ÜNAL
40. NAZMIYE CEYDA GÜÇLÜ
4. MURAT ÇAVDAR
41. PENBE ERDOGAN
5. AHMET SASI
42. MURAT DÜZEN
6. ENGIN SIMSEK
43. FUNDA KURTOGLU
7. RUSLAN TAN
44. FADIMANA YERAYDIN
8. FILIZ BARDAK
45. SILA CILIZ INANC
9. SILA KARASU
46. BUGRAHAN ARAL
10. ESRA ÇEVİK-İZMİR
47. AYSEGÜL SEYRANLI
11. ÜMIT YAREN
48. IBRAHIM BAYRAM
12. SERKAN YAGCI
49. SEDA SABAH
13. NURGÜL BAYKURT
50. OSMAN KANMAZ
14. FATIH MERT YANARDAG
51. IBRAHIM ERCILLI-BURSA
15. NURSEMA ÖZDEMIR HOS
52. MEHMET EFILOGLU
16. BETÜL PAKSOY
53. HÜSEYIN KORALTÜRK
17. EREN BAHAR
54. KEMALEDDIN VEHBI BAGDATLI
18. CEMILE YILDIZ
55. YILDIRIM ÖZBAS
19. TEVFIK GÜRGEN
56. MADINA NIZOMOVA - İSTANBUL
20. AYÇA ANNAÇ
57. CEM KARAKOYUN
21. AYGÜN BOYACI
58. SERIF YUSUFOGLU - ŞIRNAK
22. KAMIL BAGRAN
59. BARIS AKÇA
23. GÖKAY ÖLMEZ
60. FARUK AKÇAKAN
24. ÖZLEM ARMAN BILIR
61. YÜCEL ANGIN
25. PINAR DURSUN
62. OKSANA ISAIENKO
26. EMRE KARAKOÇ
63. ÖMER AÇIKGÖZ
27. ÜSAME ÇATAK
64. MINE YAVUZ
28. MURAT BADECI
65. BUSE KORKUT
29. YILMAZ BINICI
66. AYSEN TEKIN
30. MEHMET CAN TURHAN
67. MUHAMMED EMIN KARABACAK
31. AYLIN ARDIÇOGLU
68. ÖZGUR YÜKSEL
32. SU TANTEKIN
69. SEVGI CANAN EVLIYAOGLU
33. DENIZ CEYDA EKICI
70. MELEK HAVA KORKMAZ
34. NESRIN COSKUN
71. ELIZABET MIGDISI
35. SUZAN TOPCU
72. MUSTAFA SORUÇ
36. MELEK TURAN
73. KEREM HOROZOGLU
37. MUSTAFA EMIR ÇINAR
74. GÜLSEN IKINCI
75–87
88–100
75. ASIYE GÖRKEM
88. EMIN TEKESAN
76. HARUN KIRAZ- HATAY
89. FUNDA VELI
77. LEYLA SENEM YALÇIN
90. TUGBA ASLIM
78. AYDIN ELIK
91. SÜLEYMAN ÖZKÖSE - DENİZLİ
79. KADIR GÖKTUG TASOGLU
92. DEVRIM DENIZ ÇALISKAN
80. ZEKI MENDI
93. EDA KALKAN GÖKDAM
81. TALIP DUMAN
94. NESLIHAN ODABAS
82. MINA SENEL
95. MERYEM SANDIK
83. YAHYA KEMAL IN - İSTANBUL
96. RÜSTÜ SEVEN
84. IPEK GÜRKAN
97. MUSTAFA ZAFER ULUSOY
85. MEHMET FERIT BINZET
98. TALHA ARSLAN
86. RUKEN BALIKÇIOGLU
99. GEORGINA SAYIN
87. ELMAR RAHMANZADE - İSTANBUL
100. HÜLYA GIZEM AYBEK
YEDEK TALİHLİLER
1–25
26–50
1. SELMA SAHIN
26. MEHMET EMIN ATMACA
2. ILYAS TOSUN
27. CIHAN KÖMÜRCÜ
3. AYHAN DOGAN
28. ERHAN SÖNMEZ
4. UGUR CALISKAN
29. SEMA BULUT TEZCAN
5. ZAFER AYHAN
30. YAVUZ KÖSE
6. BEDRIYE ÇETIN
31. GÜLSÜM BEKIROGULLARI
7. GÖKHAN KARADAVUT
32. EREN YIGIT ÖZTÜRK
8. BÜSRA KEÇICI
33. ELIF DEGER
9. ONUR TEKER
34. HIBA KURSA
10. MUSTAFA KÜRSAT YÜCE
35. POLATCAN OK
11. BETÜL ZÜLKADIROGLU
36. METIN IGDI
12. NERIMAN OGUZ
37. MELISA AYDIN
13. BERRIN SELVI
38. ONUR YILMAZ
14. ÇAGLA ALTINOK KESKIN
39. KADIR TEKE
15. MÜCAHIT ALKAN
40. SEDA GÜL
16. DILBER BAYSOY
41. HALIL IBRAHIM IZOL
17. MURAT TASKIRAN
42. ROOMAN NOORI
18. ELIF KALINCIK
43. HAKAN GÜNES
19. NURHAN INAL
44. SEMA CAKMAK
20. GAMZE SATICI
45. CAZIBE KUCCUK
21. FIGEN TANER
46. ALI AVCI
22. ZEKIYE KESKIN
47. BETÜL IPEK MEMIS
23. ÖZLEM AKSAÇ
48. SEVGİ SAGIR
24. SELDA ÇIVILITAS
49. FUNDA ÖGÜTKEN
25. SEVKET ÇELIK
50. NIHAL ARALAT
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 31.08.2026 tarih ve E-58259698-255.01.02-95887 sayılı izin ile Migros Ticaret A.Ş. adına; 10.09.2026 (Saat 00.01) – 10.10.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Migros Sürmix kampanyasında 4.522 katılım bulunmaktadır. 20.10.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 3 kişi SONY DS/PS5 Standart PS5 Oyun Konsolu, 6 kişi Apple Ipad (A16) Wİ-Fİ 256 GB Tablet, 4 kişi Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma seti Ceramic Pink), 5 kişi Fujifilm İnstax Mini Evo Fotograf Makinası, 100 kişiye 2.000 TL değerinde Migros Diğital Alışveriş Kodu 22.11.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında geçerli olup Türkiye genelindeki tüm Migros, 5M Migros, Migros Jet ve Sanal Market Mağazalarından yapılacak alışverişlerde geçerli olacak bakiye yüklü Migros Diğital Alışveriş Kodu verilecektir. Migros Diğital Alışveriş Kodu bakiyesi karşılığında nakit ödeme yapılamaz, nakde çevrilemez ve iade edilemez, kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 06.11.2026, yedek talihlilerin en geç 21.11.2026 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 31.12.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.