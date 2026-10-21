Kırıkkale'deki fuhuş operasyonunda çocuk esirgeme kurumundan ayrılan kadınların pazarlandığı iddia edildi: 2 tutuklama!
Kırıkkale’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen fuhuş operasyonlarında 35 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 20 yaşlarındaki iki kadının fuhuş amacıyla pazarlandığı, valilik bünyesinde çalışan bir kişinin ise Özbekistan uyruklu kadınlara banka hesabını kullandırdığı öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken 5 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kırıkkale'de düzenlenen fuhuş operasyonlarında 35 şüpheli gözaltına alınırken, çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 20 yaşlarındaki iki kadının fuhuş amacıyla pazarlandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında, aralarında valilik bünyesinde çalışan bir kişinin de bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezi ile Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.Çocuk esirgemeden çıkan kadınlara fuhuş tuzağı
ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDAN AYRILAN 2 KADINI FUHUŞA SÜRÜKLEDİLER!
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, E.İ.'nin çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 20 yaşlarında iki kadını fuhuş amacıyla pazarladığı ve yer temin ettiği iddia edildi.
Valilik bünyesinde işçi olarak görev yaptığı belirtilen Y.Y.'nin ise fuhuş yaptığı değerlendirilen Özbekistan uyruklu kadınlara banka hesabını kullandırarak suç faaliyetlerine iştirak ettiği öne sürüldü.
Mahkemeye sevk edilen E.İ. ve Y.Y. tutuklandı. Diğer şüphelilerden apart işletmecisi E.B. ile G.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu madde kullanımı kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi de serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise adli soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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