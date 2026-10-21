Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezi ile Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen fuhuş operasyonlarında 35 şüpheli gözaltına alınırken, çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 20 yaşlarındaki iki kadının fuhuş amacıyla pazarlandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında, aralarında valilik bünyesinde çalışan bir kişinin de bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDAN AYRILAN 2 KADINI FUHUŞA SÜRÜKLEDİLER! Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, E.İ.'nin çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 20 yaşlarında iki kadını fuhuş amacıyla pazarladığı ve yer temin ettiği iddia edildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu (Foto: AA)

Valilik bünyesinde işçi olarak görev yaptığı belirtilen Y.Y.'nin ise fuhuş yaptığı değerlendirilen Özbekistan uyruklu kadınlara banka hesabını kullandırarak suç faaliyetlerine iştirak ettiği öne sürüldü.

Mahkemeye sevk edilen E.İ. ve Y.Y. tutuklandı. Diğer şüphelilerden apart işletmecisi E.B. ile G.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.