Akbank QR çekiliş sonuçları açıklandı! iPhone 17 Pro, Z Flip7 ve MacBook Pro kazananlar
Akbank QR kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. iPhone 17 Pro 256 GB, Samsung Galaxy Z Flip7, iPhone 15 Pro 128 GB ve MacBook Pro kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. 6 milyon 101 bin 372 katılımın gerçekleştiği çekilişte kazanan isimler ve başvuru tarihleri haberimizde...
Akbank QR kampanyasının 16 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPhone 17 Pro 256 GB, Samsung Galaxy Z Flip7, Apple iPhone 15 Pro 128 GB ve Apple MacBook Pro 14 inç kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. 6.101.372 katılımın gerçekleştiği çekilişte asil talihlilerin en geç 6 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 21 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:
Apple MacBook Pro 14 inç Uzay Grisi 8 GB Birleşik Bellek, 512 GB SSD
ASİL TALİHLİLERİ
İL
1. İLYAS ARICI
MANİSA
2. RECEP YAVUZ
ÇANAKKALE
3. İSMAİL ENGİN
İZMİR
4. SONGÜL İKİZLER
MERSİN
5. PINAR ZORKİRİŞÇİ
GAZİANTEP
YEDEK TALİHLİLERİ
İL
1. MEHMET ÜMİT İBA
KONYA
2. METİN TEKAÜT
ÇORUM
3. OSMAN UYAR
MANİSA
4. AYŞEGÜL GÜNEBAKAN
GAZİANTEP
5. ENGİN ŞELTE
İSTANBUL
Apple iPhone 15 Pro 128 GB
ASİL TALİHLİLERİ
İL
1. KUBİLAY KEÇECİ
İSTANBUL
2. HACI MEHMET POYRAZ
ANTALYA
3. ENVER AYVAR
İZMİR
4. FULYA TURŞUCU DOĞAN
BURSA
5. FERHAT DERECİK
ANKARA
6. ERAY YILMAZ
İSTANBUL
7. MURAT EKŞİ
İSTANBUL
YEDEK TALİHLİLERİ
İL
1. SENA BAŞTOĞ
KONYA
2. HÜRRİYET BULUT
İZMİR
3. ZELİHA YILMAZ
İSTANBUL
4. SERDAR ALTUNTAŞ
KOCAELİ
5. CENGİZ ELÇİ
İSTANBUL
6. ADEM ÇAM
KAHRAMANMARAŞ
7. BERKAN KARADENİZ
İSTANBUL
Apple iPhone 17 Pro 256 GB
ASİL TALİHLİLERİ
İL
1. BURAK İSBİR
İZMİR
2. NURİ CEYLAN
KARAMAN
3. OĞUZ DEMİR
VAN
4. FATİH TAŞKIN
İSTANBUL
5. KAAN KARAMAN
İSTANBUL
6. FADİME BAYRAKTAR
İZMİR
7. ARAS BİLGİLİ
İZMİR
8. İSMAİL PİRENLİ
MUĞLA
9. TOLGA ÇAKIR
MANİSA
10. ÖZGE PALABIYIK
SAKARYA
YEDEK TALİHLİLERİ
İL
1. BARIŞ GÜZELGÜL
İZMİR
2. SUZAN ÖZGE
İSTANBUL
3. ALİ BİLİCİ
GAZİANTEP
4. EMRULLAH VARLIK
BALIKESİR
5. GÖZDE MENGÜKAN
İSTANBUL
6. SEDAT ŞOS
VAN
7. HAKAN HIZLI
İZMİR
8. BATUHAN KORKMAZ
İSTANBUL
9. HÜSEYİN AYDIN
İZMİR
10. CEREN UÇAR
ANTALYA
Samsung Galaxy Z Flip7
ASİL TALİHLİLERİ
İL
1. ABDULLAH KAVUKÇU
KIRKLARELİ
2. SEVGİ BULDUK
GAZİANTEP
3. BİRDAL BİLGİN
İSTANBUL
4. OSMAN NURİ SAĞIR
OSMANİYE
5. SEVİNÇ DOĞANLI
AYDIN
6. AHMET YEŞİLYURT
ERZURUM
7. OĞUZ TOTAN
KARAMAN
8. NİSANUR ÖZEKLİ
KOCAELİ
9. ZEYNEP SUDE KIRLI
KONYA
10. ERDİ BALTACI
BURSA
YEDEK TALİHLİLERİ
İL
1. YUSUF OĞUZ
İZMİR
2. CEM KAYAK
BURSA
3. GÖKDENİZ TAŞAR
İZMİR
4. SEMANUR DEMİRKIRAN
DİYARBAKIR
5. FERHAT ATABEY
ANTALYA
6. CEREN DİRİK
KONYA
7. FIRAT ÖZGÖKOL
İZMİR
8. CENK KURÇER
ADANA
9. BEYZA ÖKTEN
İSTANBUL
10. FATOŞ KOÇ
AYDIN
Bu kampanya MPİ'nin 21.07.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-93756 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 16.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 6.101.372 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 6.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 21.11.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.