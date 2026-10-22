Akbank QR kampanyasının 16 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPhone 17 Pro 256 GB, Samsung Galaxy Z Flip7, Apple iPhone 15 Pro 128 GB ve Apple MacBook Pro 14 inç kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. 6.101.372 katılımın gerçekleştiği çekilişte asil talihlilerin en geç 6 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 21 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Apple MacBook Pro 14 inç Uzay Grisi 8 GB Birleşik Bellek, 512 GB SSD ASİL TALİHLİLERİ İL 1. İLYAS ARICI MANİSA 2. RECEP YAVUZ ÇANAKKALE 3. İSMAİL ENGİN İZMİR 4. SONGÜL İKİZLER MERSİN 5. PINAR ZORKİRİŞÇİ GAZİANTEP YEDEK TALİHLİLERİ İL 1. MEHMET ÜMİT İBA KONYA 2. METİN TEKAÜT ÇORUM 3. OSMAN UYAR MANİSA 4. AYŞEGÜL GÜNEBAKAN GAZİANTEP 5. ENGİN ŞELTE İSTANBUL Apple iPhone 15 Pro 128 GB ASİL TALİHLİLERİ İL 1. KUBİLAY KEÇECİ İSTANBUL 2. HACI MEHMET POYRAZ ANTALYA 3. ENVER AYVAR İZMİR 4. FULYA TURŞUCU DOĞAN BURSA 5. FERHAT DERECİK ANKARA 6. ERAY YILMAZ İSTANBUL 7. MURAT EKŞİ İSTANBUL YEDEK TALİHLİLERİ İL 1. SENA BAŞTOĞ KONYA 2. HÜRRİYET BULUT İZMİR 3. ZELİHA YILMAZ İSTANBUL 4. SERDAR ALTUNTAŞ KOCAELİ 5. CENGİZ ELÇİ İSTANBUL 6. ADEM ÇAM KAHRAMANMARAŞ 7. BERKAN KARADENİZ İSTANBUL Apple iPhone 17 Pro 256 GB ASİL TALİHLİLERİ İL 1. BURAK İSBİR İZMİR 2. NURİ CEYLAN KARAMAN 3. OĞUZ DEMİR VAN 4. FATİH TAŞKIN İSTANBUL 5. KAAN KARAMAN İSTANBUL 6. FADİME BAYRAKTAR İZMİR 7. ARAS BİLGİLİ İZMİR 8. İSMAİL PİRENLİ MUĞLA 9. TOLGA ÇAKIR MANİSA 10. ÖZGE PALABIYIK SAKARYA YEDEK TALİHLİLERİ İL 1. BARIŞ GÜZELGÜL İZMİR 2. SUZAN ÖZGE İSTANBUL 3. ALİ BİLİCİ GAZİANTEP 4. EMRULLAH VARLIK BALIKESİR 5. GÖZDE MENGÜKAN İSTANBUL 6. SEDAT ŞOS VAN 7. HAKAN HIZLI İZMİR 8. BATUHAN KORKMAZ İSTANBUL 9. HÜSEYİN AYDIN İZMİR 10. CEREN UÇAR ANTALYA Samsung Galaxy Z Flip7 ASİL TALİHLİLERİ İL 1. ABDULLAH KAVUKÇU KIRKLARELİ 2. SEVGİ BULDUK GAZİANTEP 3. BİRDAL BİLGİN İSTANBUL 4. OSMAN NURİ SAĞIR OSMANİYE 5. SEVİNÇ DOĞANLI AYDIN 6. AHMET YEŞİLYURT ERZURUM 7. OĞUZ TOTAN KARAMAN 8. NİSANUR ÖZEKLİ KOCAELİ 9. ZEYNEP SUDE KIRLI KONYA 10. ERDİ BALTACI BURSA YEDEK TALİHLİLERİ İL 1. YUSUF OĞUZ İZMİR 2. CEM KAYAK BURSA 3. GÖKDENİZ TAŞAR İZMİR 4. SEMANUR DEMİRKIRAN DİYARBAKIR 5. FERHAT ATABEY ANTALYA 6. CEREN DİRİK KONYA 7. FIRAT ÖZGÖKOL İZMİR 8. CENK KURÇER ADANA 9. BEYZA ÖKTEN İSTANBUL 10. FATOŞ KOÇ AYDIN

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Bu kampanya MPİ'nin 21.07.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-93756 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 16.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 6.101.372 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 6.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 21.11.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.