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İzmir'de sahilde dehşet: Laf atma kavgasında kulağının bir parçası ısırılarak koparıldı!

İzmir'in Konak ilçesinde ailesiyle sahilde oturduğu sırada laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgada şüpheli tarafından kulağından ısırılan Güney D. hastaneye kaldırıldı. Tüm aramalara rağmen kopan kulak parçası bulunamadı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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İzmir'de sahilde dehşet: Laf atma kavgasında kulağının bir parçası ısırılarak koparıldı!

İzmir'in Konak ilçesinde, sahilde ailesiyle oturan Güney D. (44), laf atma yüzünden kavga ettiği şüpheli tarafından kulağından ısırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Güney D.'nin kulağından kopan parça ise bulunamadı.

KAVGADA KULAĞINI ISIRDI

Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Konak Sahili'nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde oturan Güney D., kendilerine laf atan şüpheliyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, darbettiği Güney D.'nin kulağını da ısırdı. üpheli hızla olay yerinden kaçarken acı içerisinde inleyen Güney D.'nin sol kulağının bir parçasının koptuğu anlaşıldı.

Güney D. (44), laf atma yüzünden kavga ettiği şüpheli tarafından kulağından ısırıldı. (Foto: DHA)Güney D. (44), laf atma yüzünden kavga ettiği şüpheli tarafından kulağından ısırıldı. (Foto: DHA)

KOPAN KULAK PARÇASI BULUNAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kulağı kopan Güney D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kopan kulak parçası, aile üyeleri ve polisin aramasına rağmen bulunamadı. Yaralı Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

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