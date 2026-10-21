Bülent Börek’in sahibine hisse devri tehdidi: “Hem senin hem ailenin kafasını kopartacağız”
Söylemezler organize suç örgütüne yönelik soruşturmada hazırlanan iddianamede, Bülent Börek’in sahibi Rıdvan Adıyaman’ın şirket hisselerini eski ortağına devretmesi için ölümle tehdit edildiği belirtildi. Adıyaman’ın ailesinin de hedef alındığı iddianamede, şirketlerin hileli işlemlerle mali açıdan zayıflatılmaya çalışıldığı öne sürüldü. Örgüt lideri olmakla suçlanan Mehmet Faysal Söylemez hakkında 48 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Söylemezler organize suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamladı. İki müşteki ve yedi sanığın yer aldığı iddianamede; şirket hisselerini ele geçirmeye yönelik tehditler, silahlı saldırılar ve ticari faaliyetler üzerinden menfaat sağlama iddiaları sıralandı.
İddianamenin merkezinde, Bülent Börek'in sahibi Rıdvan Adıyaman'a yönelik eylemler yer aldı. Şirketin eski ortağı Zeki T.'nin, ortaklığı sona ermesine rağmen şirketten haksız maddi menfaat sağladığı, şirkete ve sahibine zarar vermek amacıyla hukuka aykırı eylemlerde bulunduğu ileri sürüldü.
HİSSELERİNİ DEVRETMEZSE AİLESİYLE BİRLİKTE ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİLER
İddianameye göre örgüt üyeleri, 20 Kasım 2025'te Adıyaman'ı arayarak Bülent Börekçilik İmalat Pazarlama Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'deki hisselerini Zeki T.'ye devretmesini istedi. Bu talebi yerine getirmemesi hâlinde kendisine ve aile bireylerine saldırı düzenleneceği yönünde ölüm tehditlerinde bulundu.
Adıyaman'a gönderildiği belirtilen mesajda ise "Hem senin hem ailenin kafasını kopartacağız, siz öldünüz" ifadeleri kullanıldı. İddianamede, süreli olarak gönderilen mesajın bir süre sonra kaybolduğu aktarıldı.
Hasan S. ile Zeki T.'nin, Adıyaman'ın malvarlığına cebir ve tehdit yoluyla el koymaya teşebbüs ettikleri öne sürüldü.
ŞİRKETLERİ MALİ AÇIDAN ÇÖKERTME İDDİASI
İddianamede, Adıyaman'a yönelik baskının ölüm tehditleriyle sınırlı kalmadığı belirtildi. Hasan S. ile Zeki T.'nin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek müştekinin yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerini finansal açıdan zayıflatmaya çalıştıkları ileri sürüldü.
Sanıkların, hileli ticari işlemler ve şirket kaynaklarının amacı dışında kullanılması yoluyla şirketlerin mali yapısını bozmayı hedefledikleri kaydedildi. Bu faaliyetlerle Adıyaman'ın ekonomik yönden güçsüz duruma düşürülmesinin amaçlandığı ifade edildi.
"UZLAŞMA" ADI ALTINDA TALEP, ARDINDAN SİLAHLI TEHDİT
Savcılığın tespitlerine göre örgüt, ekonomik değeri yüksek şirketleri ve güçlü malvarlığı bulunan kişileri hedef aldı. Aracılar üzerinden iletişime geçilen kişilerden "uzlaşma" ve "arabuluculuk" adı altında taleplerde bulunulduğu belirtildi.
Talepler karşılanmadığında ise örgütün silah kapasitesi ve korkutucu itibarı kullanılarak müştekiler üzerinde baskı kurulduğu, tehditlerle menfaat sağlanmaya çalışıldığı aktarıldı.
İddianamede, örgütün yalnızca silahlı saldırılarla değil, oluşturduğu korku üzerinden psikolojik baskı kurarak da faaliyet yürüttüğü değerlendirildi. Ticari uyuşmazlıklar ve alacak verecek meselelerinin suç yoluyla gelir sağlama aracına dönüştürüldüğü öne sürüldü.
MÜŞTEKİNİN EVİNE SİLAHLI SALDIRI
Dosyada, diğer müşteki Nedim Kaya'ya yönelik eylemlere de yer verildi. İddianamede, 4 Temmuz 2026'da Kaya'nın evine iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Örgüt üyelerinin, 27 Ocak 2024'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Mardin Tanıtım Günleri sırasında da silahlı saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu olaya ilişkin davanın İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği kaydedildi.
Savcılık, Adıyaman ve Kaya'ya yönelik tehditlerin örgüt üyelerince menfaat sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
LİDERLERLE EYLEMLER ARASINDAKİ BAĞLANTIYI GİZLEME ÇABASI
İddianamede, örgütün yönetici kadrosunun hedef seçimi, planlama ve organizasyonu üstlendiği; diğer mensupların ise tehdit, baskı, takip, araç temini ve lojistik destek görevlerini yürüttüğü anlatıldı.
Örgüt yöneticilerinin adli süreçlere, güvenlik tedbirlerine ve kolluk faaliyetlerine göre yöntem değiştirebildikleri belirtildi. Gerektiğinde üçüncü kişiler üzerinden hareket edilerek liderlerle suç teşkil eden eylemler arasındaki doğrudan bağlantının gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi.
Örgütün, kamu kurumlarında geçmişte görev yapmış bazı kişilerle de irtibat kurmaya çalıştığı kaydedildi.
İDDİANAMEDE "ÜNİFORMALI ÇETE" GEÇMİŞİ
İddianamede, 1990'lı yılların başındaki eylemleriyle gündeme gelen örgütün kurucu çekirdek kadrosunun aynı aile üyelerinden oluştuğu belirtildi. Kurucu ve yönetici kadroda Mehmet Sena Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez ve Resul Söylemez'in bulunduğu aktarıldı.
Bu kişilerin geçmişte kamu görevlisi olmaları nedeniyle yapılanmanın "üniformalı çete" olarak adlandırıldığı ifade edildi. Örgütün geçmişine ilişkin bölümde Halil Falyalı cinayeti ve Susurluk sürecindeki eylemlere de yer verildi.
Silahlı tehdit, haraç, nitelikli yağma, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, çek-senet tahsilatı ve tefecilik gibi suçlar kapsamında örgütün çok sayıda soruşturma ve kovuşturmaya konu olduğu vurgulandı.
MEHMET FAYSAL SÖYLEMEZ'E 48 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Savcılık, örgüt lideri olmakla suçlanan Mehmet Faysal Söylemez'in "örgüt kurma", "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 30 yıldan 48 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Ahmet Söylemez, Atik Söylemez, Mehmet Emrah Ateş ve Murat Bağdaş hakkında "örgüte üye olma" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı 22 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Hasan S. ile Zeki T.'nin ise "örgüte yardım etme" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı 12 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.