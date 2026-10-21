"UZLAŞMA" ADI ALTINDA TALEP, ARDINDAN SİLAHLI TEHDİT Savcılığın tespitlerine göre örgüt, ekonomik değeri yüksek şirketleri ve güçlü malvarlığı bulunan kişileri hedef aldı. Aracılar üzerinden iletişime geçilen kişilerden "uzlaşma" ve "arabuluculuk" adı altında taleplerde bulunulduğu belirtildi. Talepler karşılanmadığında ise örgütün silah kapasitesi ve korkutucu itibarı kullanılarak müştekiler üzerinde baskı kurulduğu, tehditlerle menfaat sağlanmaya çalışıldığı aktarıldı. İddianamede, örgütün yalnızca silahlı saldırılarla değil, oluşturduğu korku üzerinden psikolojik baskı kurarak da faaliyet yürüttüğü değerlendirildi. Ticari uyuşmazlıklar ve alacak verecek meselelerinin suç yoluyla gelir sağlama aracına dönüştürüldüğü öne sürüldü.

MÜŞTEKİNİN EVİNE SİLAHLI SALDIRI Dosyada, diğer müşteki Nedim Kaya'ya yönelik eylemlere de yer verildi. İddianamede, 4 Temmuz 2026'da Kaya'nın evine iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Örgüt üyelerinin, 27 Ocak 2024'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Mardin Tanıtım Günleri sırasında da silahlı saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu olaya ilişkin davanın İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği kaydedildi. Savcılık, Adıyaman ve Kaya'ya yönelik tehditlerin örgüt üyelerince menfaat sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

LİDERLERLE EYLEMLER ARASINDAKİ BAĞLANTIYI GİZLEME ÇABASI İddianamede, örgütün yönetici kadrosunun hedef seçimi, planlama ve organizasyonu üstlendiği; diğer mensupların ise tehdit, baskı, takip, araç temini ve lojistik destek görevlerini yürüttüğü anlatıldı. Örgüt yöneticilerinin adli süreçlere, güvenlik tedbirlerine ve kolluk faaliyetlerine göre yöntem değiştirebildikleri belirtildi. Gerektiğinde üçüncü kişiler üzerinden hareket edilerek liderlerle suç teşkil eden eylemler arasındaki doğrudan bağlantının gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi. Örgütün, kamu kurumlarında geçmişte görev yapmış bazı kişilerle de irtibat kurmaya çalıştığı kaydedildi.