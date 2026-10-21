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Fatih Çemberlitaş'ta taksicilerin yolcu alma kavgası: O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde iki taksi şoförü arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Şoförlerin birbirlerine küfür ve hakaretler savurduğu anlar çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Fatih Çemberlitaş'ta taksicilerin yolcu alma kavgası: O anlar kamerada

Fatih'te yolcu alma nedeniyle taksiciler arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA
Olay, sabah saatlerinde Çemberlitaş Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma nedeniyle tartışma çıktı.

Video Oynatma İkonu Fatih'te taksiciler tekme tokat kavga etti

Taksicilerin kavgası kamerada (Foto: DHA - Yapay zeka ile birleştirilmiştir)Taksicilerin kavgası kamerada (Foto: DHA - Yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Şoförlerin küfür ve hakaret etmesi üzerine büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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