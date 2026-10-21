Fatih'te taksiciler tekme tokat kavga etti

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA Olay, sabah saatlerinde Çemberlitaş Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma nedeniyle tartışma çıktı.

Taksicilerin kavgası kamerada (Foto: DHA - Yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Şoförlerin küfür ve hakaret etmesi üzerine büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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