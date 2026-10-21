Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak üzerlerine araç sürüp, kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, kendisinin sürücü olmadığını iddia ederek, işlediği suçların üzerine polis memurunu 'dava açarım' diyerek, tehdit etti. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 680 bin TL idari para cezası yazıldı.

Polisin üzerine araç sürüp tehdit etti

DUR İHTARINA UYMADI



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri O.Ş. yönetimindeki 38 ER 031 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu.