Kayseri'de polisin üzerine araç süren alkollü sürücüye 680 bin TL ceza! Tehditler savurdu: Ben de dava açarım
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak üzerlerine araç sürdüğü belirtilen sürücü O.Ş., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrolde 0,89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 680 bin TL idari para cezası uygulandı. Direksiyon başında yakalanmasına rağmen aracı kendisinin kullanmadığını öne süren O.Ş., polis ekiplerine "Ben de dava açarım" diyerek tepki gösterdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak üzerlerine araç sürüp, kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, kendisinin sürücü olmadığını iddia ederek, işlediği suçların üzerine polis memurunu 'dava açarım' diyerek, tehdit etti. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 680 bin TL idari para cezası yazıldı.Polisin üzerine araç sürüp tehdit etti
DUR İHTARINA UYMADI
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri O.Ş. yönetimindeki 38 ER 031 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Ekiplerin ihtarına uymayan O.Ş. aracıyla kaçmaya çalışırken, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu ekipler, O.Ş.'yi Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yakaladı. Yapılan kontrollerde O.Ş.'nin 0.89 promil alkollü olduğu belirlendi.
680 BİN TL CEZA KESİLDİ
O.Ş.'ye trafiğin ilgili maddelerinden toplamda 680 bin TL idari para cezası yazıldı. Ekiplerin O.Ş.'yi sürücü olarak yakalamasına rağmen O.Ş. kendisinin sürücü olmadığını iddia etti.
POLİSLERİ TEHDİT ETTİ
'Dur' ihtarına uymayan ve alkollü araç kullanan O.Ş. ekiplere "bende dava açarım" diyerek, tehditkar sözlerde bulundu. O.Ş. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İşlemlerin ardından araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.