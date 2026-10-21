UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Kayseri'de polisin üzerine araç süren alkollü sürücüye 680 bin TL ceza! Tehditler savurdu: Ben de dava açarım

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak üzerlerine araç sürdüğü belirtilen sürücü O.Ş., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrolde 0,89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 680 bin TL idari para cezası uygulandı. Direksiyon başında yakalanmasına rağmen aracı kendisinin kullanmadığını öne süren O.Ş., polis ekiplerine "Ben de dava açarım" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kayseri'de polisin üzerine araç süren alkollü sürücüye 680 bin TL ceza! Tehditler savurdu: Ben de dava açarım

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak üzerlerine araç sürüp, kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, kendisinin sürücü olmadığını iddia ederek, işlediği suçların üzerine polis memurunu 'dava açarım' diyerek, tehdit etti. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 680 bin TL idari para cezası yazıldı.

Video Oynatma İkonu Polisin üzerine araç sürüp tehdit etti

DUR İHTARINA UYMADI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri O.Ş. yönetimindeki 38 ER 031 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu.

Alkollü sürücü polisin üzerine aracını sürdü (Foto: İHA)Alkollü sürücü polisin üzerine aracını sürdü (Foto: İHA)

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekiplerin ihtarına uymayan O.Ş. aracıyla kaçmaya çalışırken, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu ekipler, O.Ş.'yi Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yakaladı. Yapılan kontrollerde O.Ş.'nin 0.89 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye 680 bin TL ceza kesildi. (Foto: İHA)Sürücüye 680 bin TL ceza kesildi. (Foto: İHA)

680 BİN TL CEZA KESİLDİ

O.Ş.'ye trafiğin ilgili maddelerinden toplamda 680 bin TL idari para cezası yazıldı. Ekiplerin O.Ş.'yi sürücü olarak yakalamasına rağmen O.Ş. kendisinin sürücü olmadığını iddia etti.

Sürücüye adli işlem yapıldı. (Foto: İHA)Sürücüye adli işlem yapıldı. (Foto: İHA)

POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

'Dur' ihtarına uymayan ve alkollü araç kullanan O.Ş. ekiplere "bende dava açarım" diyerek, tehditkar sözlerde bulundu. O.Ş. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Aracı otoparka çekildi. (Foto: İHA)Aracı otoparka çekildi. (Foto: İHA)

İşlemlerin ardından araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri'de polisin üzerine araç süren alkollü sürücüye 680 bin TL ceza! Tehditler savurdu: Ben de dava açarım-6 Kayseri'de polisin üzerine araç süren alkollü sürücüye 680 bin TL ceza! Tehditler savurdu: Ben de dava açarım-7 Kayseri'de polisin üzerine araç süren alkollü sürücüye 680 bin TL ceza! Tehditler savurdu: Ben de dava açarım-8
Etimesgut'ta kontrolden çıkan belediye otobüsü direğe çarptı: 24 yaralı hastaneye kaldırıldı
SONRAKİ HABER

Ankara Etimesgut'ta belediye otobüsü kaza yaptı
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler