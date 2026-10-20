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Etimesgut'ta kontrolden çıkan belediye otobüsü direğe çarptı: 24 yaralı hastaneye kaldırıldı

Ankara Etimesgut’ta seyir halindeki EGO otobüsü kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralanırken, otobüste sıkışan şoför ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Etimesgut'ta kontrolden çıkan belediye otobüsü direğe çarptı: 24 yaralı hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.

Erler Mahallesi 2453. Caddesi'nden Etimesgut istikametine doğru giden 530-1 hat numaralı EGO otobüsü yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

Ankara'da kaza yapan EGO otobüsü. (Foto: AA)Ankara'da kaza yapan EGO otobüsü. (Foto: AA)

Kazanın ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan şoför kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi hastanelere kaldırıldı.

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