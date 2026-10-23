Drybox Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli oldu. Taşacak Bu Deniz dizi seti ziyareti ve TRT Nostaljik Radyo kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 7 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 22 Kasım 2026 tarihine kadar belirtilen iletişim kanalları üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Adet İkramiye Adı İkramiye Kazanan Numara Ad Soyad 1 Taşacak Bu Deniz Dizi Seti Ziyareti TBDGHYPC Elif Çaylı Asıl 1 TRT Nostaljik Radyo TBDNWAQT Esma Göçer Asıl 1 TRT Nostaljik Radyo TBDUVQ9R Gökhan Alpay Asıl 1 TRT Nostaljik Radyo TBDCRK98 Hanife Tatlı Asıl 1 TRT Nostaljik Radyo TBD33QDU Gözde Ivak Asıl 1 TRT Nostaljik Radyo TBD5EETT Yasemin Kiper Asıl 1 Taşacak Bu Deniz Dizi Seti Ziyareti TBDN396T Ekin Topçuoğlu Yedek 1 TRT Nostaljik Radyo TBDSPJXY Cansu Türer Yedek 1 TRT Nostaljik Radyo TBDKEREY Özge Yücedağ Yedek 1 TRT Nostaljik Radyo TBDWSFNC Abdülkadir Elevli Yedek 1 TRT Nostaljik Radyo TBDFJNBD Burcu Murat Yedek 1 TRT Nostaljik Radyo TBDHEGT4 Yaren Çetiner

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İkramiyeyi teslim alabilmek için asıl talihlilerin 07/11/2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin 22/11/2026 tarihine kadar mersiye@tastedrybox.com adresine veya 0533 716 17 88 no'lu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 31/12/2026 olup, piyangoya itiraz süresi 15/01/2027'dir.