Drybox çekilişinde Taşacak Bu Deniz setini ziyaret edecek isim ve TRT Nostaljik Radyo kazananlar
Drybox çekiliş sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz dizi seti ziyareti ve TRT Nostaljik Radyo kazanan asil ve yedek talihliler duyuruldu. 21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte ikramiyeye hak kazanan isimler, çekiliş numaraları ve başvuru detayları haberimizde...
Giriş Tarihi:
Drybox Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli oldu. Taşacak Bu Deniz dizi seti ziyareti ve TRT Nostaljik Radyo kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 7 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 22 Kasım 2026 tarihine kadar belirtilen iletişim kanalları üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:İkramiyeyi teslim alabilmek için asıl talihlilerin 07/11/2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin 22/11/2026 tarihine kadar mersiye@tastedrybox.com adresine veya 0533 716 17 88 no'lu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 31/12/2026 olup, piyangoya itiraz süresi 15/01/2027'dir.
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