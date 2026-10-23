UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Drybox çekilişinde Taşacak Bu Deniz setini ziyaret edecek isim ve TRT Nostaljik Radyo kazananlar

Drybox çekiliş sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz dizi seti ziyareti ve TRT Nostaljik Radyo kazanan asil ve yedek talihliler duyuruldu. 21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte ikramiyeye hak kazanan isimler, çekiliş numaraları ve başvuru detayları haberimizde...

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Drybox çekilişinde Taşacak Bu Deniz setini ziyaret edecek isim ve TRT Nostaljik Radyo kazananlar

Drybox Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli oldu. Taşacak Bu Deniz dizi seti ziyareti ve TRT Nostaljik Radyo kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 7 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 22 Kasım 2026 tarihine kadar belirtilen iletişim kanalları üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Adet
İkramiye Adı
İkramiye Kazanan Numara
Ad Soyad
1
Taşacak Bu Deniz Dizi Seti Ziyareti
TBDGHYPC
Elif Çaylı
Asıl
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDNWAQT
Esma Göçer
Asıl
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDUVQ9R
Gökhan Alpay
Asıl
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDCRK98
Hanife Tatlı
Asıl
1
TRT Nostaljik Radyo
TBD33QDU
Gözde Ivak
Asıl
1
TRT Nostaljik Radyo
TBD5EETT
Yasemin Kiper
Asıl
1
Taşacak Bu Deniz Dizi Seti Ziyareti
TBDN396T
Ekin Topçuoğlu
Yedek
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDSPJXY
Cansu Türer
Yedek
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDKEREY
Özge Yücedağ
Yedek
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDWSFNC
Abdülkadir Elevli
Yedek
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDFJNBD
Burcu Murat
Yedek
1
TRT Nostaljik Radyo
TBDHEGT4
Yaren Çetiner
İkramiyeyi teslim alabilmek için asıl talihlilerin 07/11/2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin 22/11/2026 tarihine kadar mersiye@tastedrybox.com adresine veya 0533 716 17 88 no'lu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 31/12/2026 olup, piyangoya itiraz süresi 15/01/2027'dir.
Antalya'da kan donduran cinayet: 3 günlük evli yeğenine 7 el ateş etti!
SONRAKİ HABER

"Amacım öldürmek değil, korkutmaktı" dedi!

 Osmaniye'de acı olay: 20 günlük evli çift tartışma sonrası hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABER

20 günlük evli çift hayatını kaybetti
Ahmet Can Aras
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler