İkili arasında çıkan tartışmada Ömer A., üzerindeki tabancayı çıkararak yeğenine 7 el ateş etti. Karın, göğüs ve baş bölgesinden yaralanan Bozkurt, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bozkurt, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da 3 günlük evli yeğeni Amine Bozkurt'u (40) noter önünde 7 el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle " kadına karşı kasten öldürme " suçundan yargılanan Ömer A. (63), ilk duruşmada, " Benim amacım öldürmek değildi, kendimi kaybettim. Çok pişmanım " dedi.

Çıkan tartışmada Ömer A. yeğenine 7 el ateş etti, olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede yakalandı. (Foto: İHA)

Ömer A., eşi Fadime A. (64) ile birlikte olay yerinden yaya olarak ayrıldı. Cinayet Büro Amirliği ve diğer polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede yakalanan Ömer A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ve Ömer A.'nın olay yerinden uzaklaştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer A. ile Bozkurt'un noter önünde buluştuğu, bir süre sonra Ömer A.'nın yeğenine ateş ederek yaya olarak uzaklaştığı görüldü.