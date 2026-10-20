Adana'da hırsızlık suçundan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İlyas Atasoy, penseyle kapı kilidini kırarak girdiği evden para ve cep telefonu çaldıktan sonra yakalandı. Alkollü olduğunu öne süren zanlı, "Kendi evim zannedip girdim." savunmasını yaptı.

Atasoy'un, kapı kilit göbeğini kırarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (Foto: DHA)

DAHA ÖNCE DE 2 EVDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ

Evdekilerin ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada İlyas Atasoy'un 7 Ekim ve 22 Eylül'de aynı yöntemle girdiği iki ayrı evden 24 bin lira, 100 avro, 20 sterlin, cep telefonu ile çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı saptandı. Ayrıca Atasoy'un 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.