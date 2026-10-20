Adana'da 38 yıl hapis cezasıyla aranan hırsız penseyle kilidi kırıp eve girdi! Para ve telefonları çaldı, "Kendi evim sandım" dedi
Adana’da, 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken alkollü halde sokak yürüyüşü yapan İlyas Atasoy, penseyle kapı kilit göbeğini kırıp girdiği müstakil evden telefon ve nakit para çaldı. Evdekilerin uyanması üzerine kaçan ancak güvenlik kameralarından tespit edilerek saklandığı adreste yakalanan zanlı, emniyetteki ifadesinde "Kendi evim zannedip girdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlyas Atasoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana'da hırsızlık suçundan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İlyas Atasoy, penseyle kapı kilidini kırarak girdiği evden para ve cep telefonu çaldıktan sonra yakalandı. Alkollü olduğunu öne süren zanlı, "Kendi evim zannedip girdim." savunmasını yaptı.
Olay, 14 Ekim'de saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi 43011 Sokak'ta meydana geldi. Yüzünü şapkayla gizleyen İlyas Atasoy, içki içerek sokakta yürüdüğü sırada Yusuf K.'nin müstakil evinin avlusuna girdi. Pencerelerden bir süre evdekileri gözetleyen şüpheli, Yusuf K.'nin sokağa girdiğini görünce avludan çıkıp uzaklaştı. Yusuf K.'nin evden çıkıp minibüsüyle sokaktan ayrılmasının ardından şüpheli yeniden avluya girdi.
PENSEYLE KİLİDİ KIRIP EVE GİRDİ
Cebinden çıkardığı penseyle kapı kilit göbeğini kırıp eve giren şüpheli, yatak odasındaki 2 cep telefonu ile 2.300 lirayı çaldı. Bu sırada evdekilerin uyanması üzerine şüpheli koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
DAHA ÖNCE DE 2 EVDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ
Evdekilerin ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada İlyas Atasoy'un 7 Ekim ve 22 Eylül'de aynı yöntemle girdiği iki ayrı evden 24 bin lira, 100 avro, 20 sterlin, cep telefonu ile çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı saptandı. Ayrıca Atasoy'un 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
"KENDİ EVİM ZANNETİP GİRDİM"
Bu tespitler üzerine polis ekipleri, İlyas Atasoy'u saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, "Sokakta yürürken içki içiyordum. Kendi evim zannedip girdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atasoy, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.