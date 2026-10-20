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30 metreden uçtu, taklalarla yer çakıldı! Antalya'da vites karıştırma faciası: "Bağırma sesleri duydum"

Antalya Kepez'deki seyir terasında kontrolden çıkan otomobil 30 metreden aşağı uçtu. Taklalar atarak yere çakılan otomobilin 50 yaşındaki sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı. Bölgedeki görü tanıkları "Araçtan önce bağırma sesleri geldi. Sürücü geri vitese takmaya çalışırken büyük ihtimalle vitesi öne taktı ve araç olduğu gibi öne doğru yönelip aşağı uçuverdi" dedi.

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30 metreden uçtu, taklalarla yer çakıldı! Antalya'da vites karıştırma faciası: "Bağırma sesleri duydum"

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Kütükçü Mahallesi'ndeki Mazı Dağı bölgesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.

İ.Ö. yönetimindeki 07 CGZ 599 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metreden yuvarlandı. Taklalar atan otomobilde yalnız olduğu belirtilen İ.Ö., yaralandı.

Seyir terasında 30 metreden yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı (Foto: DHA)Seyir terasında 30 metreden yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı (Foto: DHA)

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan İ.Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. İ.Ö.'nün tedavisi sürüyor.

Görgü tanıkları kazanın vites karıştırma sebebiyle olduğunu öne sürdü (Foto: DHA)Görgü tanıkları kazanın vites karıştırma sebebiyle olduğunu öne sürdü (Foto: DHA)

'VİTES KARIŞTIRDI' İDDİASI: BAĞIRMA SESLERİ DUYDUM

Görgü tanığı Emrah Erkol (38), "İleride olduğum sırada araçtan önce bağrış sesleri gelmeye başladı. Sürücü geri vitese takmaya çalışırken büyük ihtimalle vitesi öne taktı ve araç olduğu gibi öne doğru yönelip aşağı uçuverdi. Ben arabanın sadece öne doğru gittiğini zannettim ama araç direkt aşağı uçmuş. Çevredekiler durumu 112'ye bildirdi" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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30 metreden uçtu, taklalarla yer çakıldı! Antalya'da vites karıştırma faciası: "Bağırma sesleri duydum"-4 30 metreden uçtu, taklalarla yer çakıldı! Antalya'da vites karıştırma faciası: "Bağırma sesleri duydum"-5 30 metreden uçtu, taklalarla yer çakıldı! Antalya'da vites karıştırma faciası: "Bağırma sesleri duydum"-6

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