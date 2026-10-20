Antalya 'nın Kepez ilçesinde bulunan Kütükçü Mahallesi'ndeki Mazı Dağı bölgesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. İ.Ö. yönetimindeki 07 CGZ 599 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metreden yuvarlandı. Taklalar atan otomobilde yalnız olduğu belirtilen İ.Ö., yaralandı.

Görgü tanıkları kazanın vites karıştırma sebebiyle olduğunu öne sürdü (Foto: DHA)



'VİTES KARIŞTIRDI' İDDİASI: BAĞIRMA SESLERİ DUYDUM

Görgü tanığı Emrah Erkol (38), "İleride olduğum sırada araçtan önce bağrış sesleri gelmeye başladı. Sürücü geri vitese takmaya çalışırken büyük ihtimalle vitesi öne taktı ve araç olduğu gibi öne doğru yönelip aşağı uçuverdi. Ben arabanın sadece öne doğru gittiğini zannettim ama araç direkt aşağı uçmuş. Çevredekiler durumu 112'ye bildirdi" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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