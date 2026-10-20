Adidas Optime kampanyasının 14 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Toplam 13.678 katılımın gerçekleştiği çekilişte adidas Originals Hediye Paketi'nin asil ve yedek talihlileri açıklandı. Asil talihlinin 4 Kasım 2026, yedek talihlinin ise 19 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli belgelerle başvurması gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil talihli ve yedek talihli şu şekilde:

adidas Originals Hediye Paketi Talihli Asil Talihlisi METİN EROĞLU / AYDIN Yedek Talihlisi MERT SARUHAN / ORDU

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Bu kampanya MPİ'nin 09.09.2026 tarihli E-24951361-255.01.02-96657 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 14.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 13.678 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlinin ikramiyesini almak için 04.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlinin 19.11.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstan bul adresine şahsen başvurması gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvur mayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Adidas Spor Malze meleri Satış ve Pazarlama A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmey en talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 30.11.2026'dır. KDV ve ÖTV hariç olmak üzere ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi çalışanları ile 18 yaşından küçükler bu kampanyaya katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.