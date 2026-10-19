Polatlı'daki çocuk tartışmasına abla ve ağabey de karıştı: Yaşıtlarını darp eden kardeşine "Döv, bir daha yapmasın" dedi!
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşıt iki çocuğun tartışması, abla ve ağabeyin tartışmaay dahil olmasıyla kavgaya dönüştü Çocuklardan birinin abla ve ağabeyi, etrafını sardıkları küçük çocuğu darp ederken, ağabeyin kardeşine "Döv, bir daha yapmasın" şeklinde konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ankara'da yaşıt iki çocuğun tartışmasına çocuklardan birinin ablası ve ağabeyi de dahil oldu. Etrafını sardıkları çocuğu darp eden üç kardeşin o anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
"DÖV BİR DAHA YAPMASIN"
Olay, Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi'nde yer alan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddialara göre, yaşıt iki çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çocuklardan biri durumu ağabeyi ve ablasına anlattı.
Abla, ağabey ve kardeşleri daha sonra etrafını sardığı çocuğu darp etmeye başladı. Çocukları barıştırmak yerine olaya dahil olan abla, küçük çocuğa hem tokat attı, hem de kardeşine dövdürdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise üç kardeşin çocuğa tehditlerde bulunduğu, ağabeyin ise küçük kardeşine "Döv, bir daha yapmasın" dediği anlar yer aldı.