Ankara'da yaşıt iki çocuğun tartışmasına çocuklardan birinin ablası ve ağabeyi de dahil oldu. Etrafını sardıkları çocuğu darp eden üç kardeşin o anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Ankara'da çocuğa şiddet kamerada

"DÖV BİR DAHA YAPMASIN"

Olay, Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi'nde yer alan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddialara göre, yaşıt iki çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çocuklardan biri durumu ağabeyi ve ablasına anlattı.