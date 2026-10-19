Beyoğlu'nda pencereden çıktığı otel tabelası üzerinde bekleyen Deniz Ece Y. (29), "İmdat, polis yok mu?" diye bağırdı. Bir süre sonra bulunduğu yerden düşerek yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının yardım istediği anlar cep telefonu kamerasına, düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ʺİmdat, polis yok mu?ʺ diyerek tabelanın üstünde yardım isteyen Deniz Ece Y. (29) düştü. (Foto: DHA) OTEL TABELASI ÜZERİNDE BEKLERKEN DÜŞTÜ Olay, 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan B. (61) ve M.F.K. (17) ile 2 gündür aynı odada kalan Deniz Ece Y., odanın penceresinden dışarı çıkarak otel tabelasının üzerine çıktı. Tabelanın üzerinde bekleyerek yardım isteyen kadın, bir süre sonra bulunduğu yerden düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyoğlu'nda otel tabelasından düşen kadın yaralandı "İMDAT" "POLİS YOK MU?" Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Deniz Ece Y.'nin tabelanın üzerinde durarak tutunmaya çalıştığı anlar görülüyor. Kadının "İmdat", "Polis yok mu?" diye bağırarak yardım istediği anlar da görüntülerde yer alıyor. Kadının düştüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.