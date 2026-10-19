Ödül / Talihli Türü Talihliler Apple iPhone 17 256 GB Asil Talihlileri KEMAL VARDAR / HILAL ZAMAN / DENIZ ARDA / ADILE IPEK / ABDULLAH ALBAYRAK – ANKARA Dyson V15s Detect Submarine Islak Kuru Kablosuz Şarjlı Süpürge Asil Talihlileri GONCA IPEKÇI / HATICE KIRAÇ / EMRE KARAKOÇ / NIHAL ÇELEBI / MEHMET EMIN BULUT Bosch WGA25203TR Serie 4 A Enerji Sınıfı 10 kg maks. 1200 dev./dak. Çamaşır Makinesi Asil Talihlileri HATICE ESENLER / ABDULLAH ÖNCEL / SUDE PULLU / ISMET ER / HASAN AYAG Apple AirPods 4 Aktif Gürültü Engelleme özellikli Asil Talihlileri KAZIM ÜZÜM / MURAT ACAR / DILARA ÜSTÜNSALIH / KADRIYE MEMIS / SERAP SAVASCI / SERKAN SÜKRÜ SAGRA – ORDU / ATIKA ÖZTÜRK / SEDA GÖKSEN / GIZEM KAYNAK / MÜZEYYEN DEMIR / AHMET CINAR / ILYAS ASLAN / FATMA BOGA – ADANA / MEHMET USTA / MUSTAFA MUHACIROGLU / MUAZEZ DENIZ / FURKAN DEMIR / YUNUS EMRE DEMIR – İZMİR / YASEMIN EMRE / FATIH EREN Apple iPhone 17 256 GB Yedek Talihlileri TUGBA SIVASLI / ESRA ÇALISKAN / YILDIRAY EKMEKCI / GÜLTEN AKIN – ANTALYA / CEM TAKIMOGLU Dyson V15s Detect Submarine Islak Kuru Kablosuz Şarjlı Süpürge Yedek Talihlileri SÜMEYYE TURGUT / MURAT MANSUROGLU / AHMET ALPAY – RİZE / AYSEGÜL ARTUN / GIZEM KARASU Bosch WGA25203TR Serie 4 A Enerji Sınıfı 10 kg maks. 1200 dev./dak. Çamaşır Makinesi Yedek Talihlileri PINAR OKAR / SEBILE KARAGÖZ – ANTALYA / AYCAN AKÇAKAYA / MUSTAFA MURAT KAKRAK / EMEL CENGIZ Apple AirPods 4 Aktif Gürültü Engelleme özellikli Yedek Talihlileri FURKAN ULUCAK / REMZI VURAL / SEVGI DUYGUN ÖZER / AYÇA UZGUR / BAHTISAN YENMIS / CIGDEM SENTURK / YAVUZ BATUR / ILAYDA ÖZYESILOVA / MERVE BILGIÇ / YUNUS CELLEK / AHMET TEKDAG / IBRAHIM KAYA / EMINE OZTUR / ONUR ÖZELER / NADIR GÜLLÜ / ÖZCAN HAKYEMEZ – İSTANBUL / MUSTAFA KAZANCI / HAVVA YATMAZOGLU / FATIH TOPÇU / RECEP VATANSEVER

Migros Rinso tarafından düzenlenen çekilişin asil ve yedek talihlileri belli oldu. 13 Ekim 2026'da gerçekleştirilen çekilişte iPhone 17, Dyson kablosuz süpürge, Bosch çamaşır makinesi ve Apple AirPods 4 ödüllerini kazanan isimler açıklandı.

KAMPANYA HAKKINDA

Bu kampanya MPİ'nin 02.09.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-96311 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 13.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 1.437 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 3.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.11.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. ve U2 Tanıtım sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 28.02.2027'dir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.