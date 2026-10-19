Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 kişi, mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye başvurdu.

MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETLERİ GÖRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi'nde hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi. Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi.