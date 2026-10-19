İnegöl’deki pilav gününde gıda zehirlenmesi şüphesi: Yaklaşık 100 kişi hastaneye başvurdu!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 vatandaş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 kişi, mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye başvurdu.
MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETLERİ GÖRÜLDÜ
Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi'nde hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi. Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi.
Etkinliğin ardından yaklaşık 3 saat geçtikten sonra bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan vatandaşlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 100'e ulaştığı öğrenildi.
GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ
Yaşanan olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Tavuklu pilavdan kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
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