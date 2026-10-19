Ödül ve Talihli Türü Talihliler Sony PlayStation 5 Oyun Konsolu Asil Talihlisi MIRAY YETISEN Real Madrid Adidas Orijinal Forma Asil Talihlileri EBRU SELIMOGLU / BUSE KOLTUKÇU / SENEM KOCA / ARZU OZUDURU / EFECAN DAYAKLI Real Madrid Adidas Lisanslı Sırt Çantası Asil Talihlileri SEYMANUR ELVAN / SINAN KAPTANOGLU / TALIP GOKHAN YUMSEL / ÖZLEM ÖZLEM DANISAN / ÇIGDEM ERSOY / MEHMET YILDIZ / IDIL YAYLA / UGUR DEMIRBAG / SERTAÇ ZARARSIZ / NECATI GÜNAY Real Madrid Adidas Orijinal Top Asil Talihlileri AYÇA ÖNEY / MUSTAFA BALCI / DERYA GÜZEL / NAZLI EREN / MELIS KORKMAZ / CEMILE DOGAN / MUSTAFA VEHBI CIRIL – EDİRNE / NESIBE NUR ALTUNSOY / AHMET KASAPOGLU / AYLIN YILDIRIM Sony PlayStation 5 Oyun Konsolu Yedek Talihlisi YUNUS EMRE FIRAT Real Madrid Adidas Orijinal Forma Yedek Talihlileri ELIF GÖKSAL / AYSUN ULUDÜZ / GÜLER KOÇ / GIZEM KARAGÖZ / MEHTAP ÇAVDAR - ÇANAKKALE Real Madrid Adidas Lisanslı Sırt Çantası Yedek Talihlileri MUHAMMED EKICI – ANTALYA / AYFER BILEK / SEMSETTIN ADIYAMAN / VEZIRHAN BANADURA / SERDAR TOPUZLU / CEYLAN CALISIR / NAGIHAN YAYGIN / HACI MEHMET KILAVUZ / FAMIS UYGUN / ESRA ATILMIS Real Madrid Adidas Orijinal Top Yedek Talihlileri NURTEN ÇAGIRGAN / UGUR SARI / ANIL BAYAR / NESLIHAN DADAS – İSTANBUL / BERAN POLAT / FERISTAH MELIH / CEM GÜNGÖR / ALIIHSAN UGUR / YELIZ COBANOGLU / HAKAN YORULMAZ

Migros Nivea Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. 13 Ekim 2026 tarihinde 4 bin 687 katılımcı ile gerçekleştirilen çekilişte PlayStation 5 oyun konsolunun yanı sıra orijinal forma, lisanslı sırt çantası ve orijinal top kazanan isimler belli oldu. İşte ödül kategorilerine göre asil ve yedek talihlilerin tam listesi.

KAMPANYA HAKKINDA

Bu kampanya MPİ'nin 02.09.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-96312 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 13.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 4.687 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 3.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.11.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.