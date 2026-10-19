Migros Nivea Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler...
PlayStation 5 oyun konsolu, Real Madrid Adidas orijinal forma, lisanslı sırt çantası ve orijinal top ödüllerinin asil ve yedek talihlileri belli oldu. Migros Nivea Kampanyası kazananların isimleri açıklandı.
KAMPANYA HAKKINDA
Bu kampanya MPİ'nin 02.09.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-96312 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 13.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 4.687 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 3.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.11.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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