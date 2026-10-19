Meryem ve Berfin'e duyduğu sevgiyi anlatan Esra Sarıcaoğlu, ʺMeryem'siz ve Berfin'siz bir hayatımız olmamış gibi. Kendim doğurmuş gibi hissediyorumʺ dedi.

Sarıcaoğlu, çocuklara olan sevgisini anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini belirterek şöyle konuştu: "Meryem'in farklılığını ve bana kattıklarını gördüğümde yeniden bir çocuğun hayatına dokunmak istedim. Onun da benim hayatıma dokunmasını istedim. Meryem'e kardeş olsun ve o abla kardeş duygusunu birlikte yaşasınlar istiyorum. Çevremdekiler, ikinci çocuğu almama çok şaşırdı. Çocuklarla birbirimize çok alıştık. Ben de kendimi geliştirdim. Biz aslında birbirimize karşılıklı şifa olmaya çalışıyoruz."

Meryem de kardeşini çok sevdiğini vurgulayarak "Kardeşimle oyunlar oynuyoruz. Onu seviyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN