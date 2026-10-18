UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Sarıyer’de İsrail vatandaşı kadına protesto: İstinyePark AVM yaşanan gerginliğin ardından boşaltıldı

İstanbul Sarıyer’de Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, İstinyePark AVM’de İsrail vatandaşı bir kadını protesto etti. Yaşanan gerginliğin ardından AVM boşaltılırken, kadın güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sarıyer’de İsrail vatandaşı kadına protesto: İstinyePark AVM yaşanan gerginliğin ardından boşaltıldı

İstanbul Sarıyer'de Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, bir AVM'de İsrail vatandaşı bir kadını protesto etti. Yaşananların ardından AVM boşaltıldı.

İsrail uyruklu vatandaş protesto edildi (Foto: İHA)İsrail uyruklu vatandaş protesto edildi (Foto: İHA)

AVM'DE PROTESTO

Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Sarıyer'de bulunan İstinyePark AVM'de akşam saatlerinde İsrail vatandaşı bir kadını protesto etti.

Yaklaşık 20-25 kişilik grup, kadını alışveriş yaptığı sırada protesto etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

AVM ekiplerce boşaltıldı (Foto: İHA)AVM ekiplerce boşaltıldı (Foto: İHA)

AVM BOŞALTILDI

Yaşanan gerginliğin ardından AVM boşaltıldı. İsrail vatandaşı kadın, güvenlik görevlileri eşliğinde AVM'den çıkarıldı.

Olaydan 2 gün önce şikayet edildi (Foto: İHA)Olaydan 2 gün önce şikayet edildi (Foto: İHA)

2 GÜN ÖNCE ŞİKÂYETTE BULUNMUŞLAR

Öte yandan, platform üyelerinin 2 gün önce kadın hakkında savcılığa şikâyette bulundukları öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sarıyer’de İsrail vatandaşı kadına protesto: İstinyePark AVM yaşanan gerginliğin ardından boşaltıldı-5 Sarıyer’de İsrail vatandaşı kadına protesto: İstinyePark AVM yaşanan gerginliğin ardından boşaltıldı-6 Sarıyer’de İsrail vatandaşı kadına protesto: İstinyePark AVM yaşanan gerginliğin ardından boşaltıldı-7
Sarıyer’de sel sonrası yıkım çalışmaları sürüyor! Ayazağa’daki son durum dronla görüntülendi
SONRAKİ HABER

Sel sonrası çalışmalar sürüyor
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler