Sarıyer’de İsrail vatandaşı kadına protesto: İstinyePark AVM yaşanan gerginliğin ardından boşaltıldı
İstanbul Sarıyer’de Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, İstinyePark AVM’de İsrail vatandaşı bir kadını protesto etti. Yaşanan gerginliğin ardından AVM boşaltılırken, kadın güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldı.
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İstanbul Sarıyer'de Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, bir AVM'de İsrail vatandaşı bir kadını protesto etti. Yaşananların ardından AVM boşaltıldı.
AVM'DE PROTESTO
Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Sarıyer'de bulunan İstinyePark AVM'de akşam saatlerinde İsrail vatandaşı bir kadını protesto etti.
Yaklaşık 20-25 kişilik grup, kadını alışveriş yaptığı sırada protesto etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
AVM BOŞALTILDI
Yaşanan gerginliğin ardından AVM boşaltıldı. İsrail vatandaşı kadın, güvenlik görevlileri eşliğinde AVM'den çıkarıldı.
2 GÜN ÖNCE ŞİKÂYETTE BULUNMUŞLAR
Öte yandan, platform üyelerinin 2 gün önce kadın hakkında savcılığa şikâyette bulundukları öğrenildi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam