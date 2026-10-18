Ümraniye'de yaklaşık 3 ay önce tanışıp birlikte yaşamaya başladığı Seçil Ö.'den (36) ayrılan Can Y. (39), ailesinin yanına taşındı. Eski sevgilisi tarafından rahatsız edildiğini iddia eden Can Y., kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararının ardından Can Y.'nin evinin önüne gelen Seçil Ö., Can Y.'nin kullandığı minibüsün camlarını ve aynalarını kırdı. Araçtaki multimedya ekranıyla 38 bin lirayı da aldığı iddia edilen Seçil Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Eski sevgilisinin minibüsüne zarar verdi MİNİBÜSÜN CAMLARINI VE AYNALARINI KIRDI Olay, 13 Ekim salı günü saat 06.00 sıralarında Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nakliyecilik yapan Can Y., yaklaşık 3 ay önce bir arkadaşının aracılığıyla Seçil Ö. ile tanıştı. Sevgili olan ikili, bir süre sonra Üsküdar Salacak Mahallesi'nde aynı evde yaşamaya başladı.

Uzaklaştırma kararının ardından Can Y.’nin evinin önüne gelen Seçil Ö., Can Y.’nin kullandığı minibüsün camlarını ve aynalarını kırdı. (Foto: DHA) İddiaya göre bir süre sonra aralarında sorunlar çıktı. Seçil Ö., iddiaya göre evdeki eşyalara zarar verdi, Can Y.'nin telefonunu kimliğini ve saatini aldı. Yaşananların ardından Can Y., ilişkisini bitirdi; ancak Seçil Ö. iddiaya göre Can Y.'yi rahatsız etmeyi sürdürdü ve aracına birkaç kez zarar verdi. KENDİSİNİ AVUKAT OLARAK TANITTIĞI İDDİA EDİLDİ Kendisini Can Y.'ye ve çevresindekilere avukat ve Can Y.'nin eşi olarak tanıttığı iddia edilen Seçil Ö.'nün hamile olduğunu söyleyerek esnaftan alışveriş yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre, bu alışverişlerin ödenmeyen ücretlerinin Can Y.'den istendiği de öğrenildi. Can Y., kaldıkları evden ayrılan ve Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına taşındı. Eski sevgilisinden şikayetçi olan Can Y., Seçil Ö. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararından 6 gün sonra, 11 Ekim'de Seçil Ö.'nün Can Y.'nin ailesinin yaşadığı evin kapısına geldiği iddia edildi.