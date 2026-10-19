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Erzurum'da acı olay: Kavgayı ayırmak isterken vurulan 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

Erzurum'un Tekman ilçesi Karlıca Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen Asiye İpek (71) silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan İpek hayatını kaybetti, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Erzurum'da acı olay: Kavgayı ayırmak isterken vurulan 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

Erzurum'un Tekman ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada silahla yaralanan Asiye İpek (71) hastanede kurtarılamadı.

SİLAHLA YARALANAN KADIN DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tekman ilçesinin kırsal Karlıca Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmaya çalışan Asiye İpek, silahla yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İpek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

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