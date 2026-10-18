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Sarıyer’de sel sonrası yıkım çalışmaları sürüyor! Ayazağa’daki son durum dronla görüntülendi

İstanbul'da selin vurduğu Sarıyer Ayazağa'da dere yatağı çevresindeki öğrenci yurdu, futbol sahası ve dükkanlarda yıkım çalışmaları sürüyor. Pazartesi günü tamamlanması öngörülen çalışmalar dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

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Sarıyer’de sel sonrası yıkım çalışmaları sürüyor! Ayazağa’daki son durum dronla görüntülendi

İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa'da sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları akşam saatlerinde de devam ediyor.

Çalışmalar dron kamerasıyla görüntülendi.

Ayazağa'da çalışmalar devam ediyor. (Foto: İHA)Ayazağa'da çalışmalar devam ediyor. (Foto: İHA)

SELİN YARALARI SARILIYOR

İstanbul'da 5 gün önce etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Sarıyer ilçesinde meydana gelen selin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor. Bölgede kamu kurumları, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülüyor.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sel felaketini yaşayan vatandaşlara, ihtiyaç hâlinde uzmanlar tarafından psikososyal destek veriliyor.

Çalışmalar geç saatlere kadar sürüyor (Foto: İHA)Çalışmalar geç saatlere kadar sürüyor (Foto: İHA)

YIKIM ÇALIŞMALARI GEÇ SAATLERE KADAR SÜRÜYOR

Selin vurduğu bölgede dere yatağının yanında bulunan öğrenci yurdu, futbol sahası ve dükkanların yıkımına dün başlandı. Esnafın dükkanlarını boşaltmasının ardından başlayan yıkım çalışmaları geç saatlere kadar devam ediyor.

Çalışmaların pazartesi günü tamamlanması öngörülüyor. Yıkım çalışmaları dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

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Sarıyer’de sel sonrası yıkım çalışmaları sürüyor! Ayazağa’daki son durum dronla görüntülendi-4 Sarıyer’de sel sonrası yıkım çalışmaları sürüyor! Ayazağa’daki son durum dronla görüntülendi-5 Sarıyer’de sel sonrası yıkım çalışmaları sürüyor! Ayazağa’daki son durum dronla görüntülendi-6

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