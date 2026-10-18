İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa'da sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları akşam saatlerinde de devam ediyor.

Ayazağa'da çalışmalar devam ediyor. (Foto: İHA)

SELİN YARALARI SARILIYOR

İstanbul'da 5 gün önce etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Sarıyer ilçesinde meydana gelen selin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor. Bölgede kamu kurumları, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülüyor.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sel felaketini yaşayan vatandaşlara, ihtiyaç hâlinde uzmanlar tarafından psikososyal destek veriliyor.