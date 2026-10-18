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Düzce’de feci kaza: Otomobile çarpan TIR köprüden uçarak yandı! Son anda kurtuldu

Düzce’de Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde seyir halindeyken bir otomobile çarpan İran uyruklu Mortaza Ghassemi yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak köprüden aşağı uçtu ve alev alarak yandı. Sürücünün köprüden düşmeden hemen önce araçtan atlayarak son anda canını kurtardığı kazanın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce’de feci kaza: Otomobile çarpan TIR köprüden uçarak yandı! Son anda kurtuldu

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR, köprüden aşağıya uçup yandı. TIR şoförü, araçtan atlayarak son anda kurtuldu.

TIR, KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇARAK YANDI

Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde, Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. İran uyruklu Mortaza Ghassemi yönetimindeki 49 AB 667 plakalı alüminyum TIR, plakası öğrenilemeyen bir otomobile çarptı.

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Kontrolden çıkan TIR, köprüden aşağı uçarak yandı.Kontrolden çıkan TIR, köprüden aşağı uçarak yandı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın ardından kontrolden çıkan TIR, köprüden aşağıya uçarak yandı. Şoför, TIR köprüden düşmeden araçtan atlayarak kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şoför, TIR köprüden düşmeden önce araçtan atlayarak kurtuldu. Şoför, TIR köprüden düşmeden önce araçtan atlayarak kurtuldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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