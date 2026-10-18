Şanlıurfa'da kan donduran iddia! 8 yaşındaki kız çocuğunu ütüyle yaktılar: Anne, anneanne ve teyze gözaltında
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki H.Z.'nin annesi tarafından darbedildiği ve ütüyle yakıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan küçük kız, hastanede tedavi altına alınırken anne dahil 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi tarafından darbedildiği ve ütüyle yakıldığı iddiası gündeme geldi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan H.Z. isimli çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne ve 2 kişi gözaltına alındı.
8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÜTÜYLE YAKTIĞI İDDİA EDİLDİ
Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 8 yaşındaki H.Z. isimli kız çocuğu, annesi tarafından darbedildi ve ütüyle yakıldı.
Vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşan küçük çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
AĞIR YANIKLARLA HASTANEYE KALDIRILDI
H.Z., ilk olarak Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük kız, ileri tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.
ANNE DAHİL 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, küçük kızın annesinin de aralarında bulunduğu toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkındaki işlemler devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.