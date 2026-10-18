Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi tarafından darbedildiği ve ütüyle yakıldığı iddiası gündeme geldi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan H.Z. isimli çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne ve 2 kişi gözaltına alındı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÜTÜYLE YAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 8 yaşındaki H.Z. isimli kız çocuğu, annesi tarafından darbedildi ve ütüyle yakıldı.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşan küçük çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.