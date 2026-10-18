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Pompalı tüfekle vurarak öldürdü, ardından "Hak etti" dedi! Eskişehir'deki dehşet anları kamerada

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülkadir Çelik, Muratcan Altun’u pompalı tüfekle kovalayarak göğsünden vurdu. Ağır yaralanan genç ambulansta hayatını kaybetti, katil zanlısı evinde yakalandı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Pompalı tüfekle vurarak öldürdü, ardından "Hak etti" dedi! Eskişehir'deki dehşet anları kamerada

Eskişehir'de Abdülkadir Çelik (21), tartıştığı Muratcan Altun'u (24) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından evinde yakalanan Çelik gözaltına alınırken, Altun'u kovalayıp ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖĞSÜNDEN VURULDU, AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkadir Çelik ile Muratcan Altun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, yanındaki pompalı tüfekle Altun'u kovalamaya başladı.

Abdülkadir Çelik ile Muratcan Altun arasında tartışma çıktı. (Foto: DHA)Abdülkadir Çelik ile Muratcan Altun arasında tartışma çıktı. (Foto: DHA)

Çelik'in ateş ettiği Altun, göğsünden vurularak ağır yaralandı. Çelik ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muratcan Altun, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

"HAK ETTİ KARDEŞİM, ÖYLE GEREKTİ" DEDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Çelik'in olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinde olduğunu tespit etti. Eve düzenlenen operasyonla yakalanan Çelik, gözaltına alındı. Pompalı tüfeği boş bir arsaya attığını öne süren Çelik, polis ekiplerinin eşliğinde silahı attığı yeri göstermek üzere evden çıkarıldı.

Çelik pompalı tüfekle Altun'a ateş etti, Altun göğsünden vurularak ağır yaralandı. (Foto: DHA)Çelik pompalı tüfekle Altun'a ateş etti, Altun göğsünden vurularak ağır yaralandı. (Foto: DHA)

Çelik, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İnternete mi düşeceğim? Çekin ağabey sizin de işiniz bu. Hak etti kardeşim, öyle gerekti" dedi. Çelik'in gösterdiği 3 farklı noktada yapılan aramalarda tüfek bulunmadı. Silah, şüphelinin evinde ele geçirildi.

SALDIRI ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, Abdülkadir Çelik'in Altun'u sokakta kovalayıp ateş ettiği anlar, çevrede sesleri duyan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (Foto: DHA)O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (Foto: DHA)

Görüntülerde, Abdülkadir Çelik'in Muratcan Altun'u pompalı tüfekle kovaladığı ve Altun'un vurulduktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı. Muratcan Altun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Abdülkadir Çelik ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

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