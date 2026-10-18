Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkadir Çelik ile Muratcan Altun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, yanındaki pompalı tüfekle Altun'u kovalamaya başladı.

Abdülkadir Çelik ile Muratcan Altun arasında tartışma çıktı. (Foto: DHA)

Çelik'in ateş ettiği Altun, göğsünden vurularak ağır yaralandı. Çelik ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muratcan Altun, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

"HAK ETTİ KARDEŞİM, ÖYLE GEREKTİ" DEDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Çelik'in olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinde olduğunu tespit etti. Eve düzenlenen operasyonla yakalanan Çelik, gözaltına alındı. Pompalı tüfeği boş bir arsaya attığını öne süren Çelik, polis ekiplerinin eşliğinde silahı attığı yeri göstermek üzere evden çıkarıldı.