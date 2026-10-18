Oysa iklim değişikliği artık yalnızca kutuplardaki buzulların veya kuruyan göllerin hikâyesi değil. Soframızdan konutumuza, otomobilimizden tatilimize kadar ekonomik hayatın içine giriyor.

Bir domatesin fiyatına bakarken tarlada ne yaşandığını, klimayı açarken elektrik sistemine binen yükü, ev alırken yaşadığımız bölgenin su ve yangın riskini çoğu zaman düşünmüyoruz.

Aynı hesap otomobilde de karşımıza çıkıyor. Yüksek sıcaklıklar, klima kullanımı ve batarya yönetimi araçların enerji tüketimini etkileyebiliyor. Tatilde ise aşırı sıcaklar, orman yangını riski ve su sıkıntısı seyahat zamanı ve destinasyon tercihlerini değiştirebiliyor.

Uzayan sıcak dönemler, klima kullanımını artırabiliyor. Su kaynakları üzerindeki baskı, enerji verimliliğini ve yalıtımı daha önemli hale getiriyor. Evin fiyatı kadar, yazın serin kalmanın ve suya erişimin uzun vadeli maliyetini de düşünmek gerekiyor.

Aşırı sıcaklar, kuraklık ve düzensiz yağışlar tarımsal üretimi etkileyebiliyor. Ürün azalması, sulama ihtiyacının artması veya hasat dönemlerinin değişmesi üretim maliyetlerini yükseltebiliyor. Bu etkiler her üründe, her bölgede aynı değil; ancak sonuçlarını market raflarında aramak giderek daha önemli hale geliyor. Zeytinyağından kahveye, sebzeden hayvancılığa kadar mesele yalnızca ne yiyeceğimiz değil ne kadar ödeyeceğimiz.

TATİL MEVSİMİ DEĞİŞİYOR

Aşırı sıcaklar, orman yangınları ve su sıkıntısı seyahat planlarını etkileyebilir. Bazı turistler daha serin dönemleri veya farklı bölgeleri tercih edebilir. Bu değişim, turizm işletmelerinin sezon ve yatırım kararlarını da etkileyebilir.

Tatilde serinlemek isteyenlerin sayısı artarken, serin destinasyonların cazibesi de değişebilir. İklim riskleri yüksek bir bölgede ev alırken kararımızı yeniden değerlendirir miydik?

Türkiye, 2025’te son 61 yılın en kurak yılını yaşarken iklim krizi ekonomik hayatı da etkiliyor.

İKLİMİN FATURASI KİME KESİLECEK

Devletler altyapı yatırımları yapıyor, şirketler üretim süreçlerini dönüştürüyor, haneler enerji ve su maliyetleriyle karşılaşıyor. Bu yükün nasıl paylaşılacağı, iklim politikasının en önemli tartışmalarından biri.

Asıl mesele: Daha temiz bir geleceğin maliyeti, dar gelirli haneleri daha ağır bır yük altında bırakmadan nasıl karşılanacak?

ANTALYA'DA DÜNYA MASAYA OTURACAK

9–20 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenecek COP31, iklim krizine karşı uluslararası politikaların tartışılacağı önemli bir zirve olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler'deki iklim etkinliğinde, iklim hedeflerinin toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturulması gerektiğini vurguladı. İklim hedefleri yalnızca uluslararası metinlerde kalmamalı; enerji, sanayi, tarım, şehircilik ve su yönetiminde ölçülebilir sonuçlara dönüşmeli.

MUSLUKTAN AKAN SU NE KADAR GÜVENDE?

Su güvenliği yalnızca yağış miktarıyla ilgili değil. Barajlar, yeraltı suları, altyapı kayıpları, tüketim ve havza yönetimi de belirleyici.

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 iklim raporu, Türkiye için çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Ülkenin yıllık ortalama sıcaklığı 15,1 dereceye ulaştı; bu değer 1991– 2020 ortalamasının 1,2 derece üzerindeydi. Silopi'de 25 Temmuz'da ölçülen 50,5 derece, Türkiye'nin sıcaklık rekoru oldu.

Daha çarpıcı olanı ise yağış: Yıllık toplam, uzun dönem ortalamasının yüzde 27,6 altında kaldı. 2025, 1964'ten bu yana en kurak yıl olarak kayda geçti. Bu veriler, her fiyat artışının iklimden kaynaklandığı anlamına gelmiyor. Ancak üretim, su, enerji ve altyapı üzerindeki baskının büyüdüğünü gösteriyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SICAKTA NE YAŞAR?

Yüksek sıcaklık, klima kullanımı ve batarya yönetimi elektrikli otomobilin enerji tüketimini ve menzilini etkileyebilir. Sonuç; model, kullanım ve hava koşullarına göre değişir.

EV ALIRKEN METREKARE YETMEZ

Yalıtım, gölgeleme, havalandırma, su altyapısı ve enerji verimliliği konutun uzun vadeli masraflarını etkileyebilir. Sel, yangın ve aşırı sıcak riski de bölgesel ölçekte değerlendirilmesi gereken unsurlar arasında. Sorulması gereken soru: Evin satış fiyatı uygun olabilir; peki yaşamanın yıllık maliyeti ne olacak?

İklimle mücadele bir tercih olmaktan çıkarsa, onun bedelini adil biçimde paylaşmak da zorunluluk haline gelir...