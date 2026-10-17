Sağanak yağış İstanbul'u esir aldı! Suda mahsur kalan 2 kişi son anda kurtarıldı
İstanbul Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şile'de suda mahsur kalan 2 kişi kurtarılırken, Pendik'te çökme yaşanan apartman sakini vatandaşlar tahliye edildi.
Giriş Tarihi:
İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
2 KİŞİ KURTARILDI
Şile'de, Yeşilvadi Caddesi'nde seyreden araç su birikintisi nedeniyle yolda kaldı. Caddedeki trafik akışı tamamen dururken araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Pendik'te, Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bir apartmanın bulunduğu bölgede yağış nedeniyle çökme meydana geldi.
Ekiplerin inceleme yaptığı binada oturanların tedbiren tahliyesine başlandı.
Göçbeyli Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla zorlukla ilerledi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam