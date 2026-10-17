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Sağanak yağış İstanbul'u esir aldı! Suda mahsur kalan 2 kişi son anda kurtarıldı

İstanbul Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şile'de suda mahsur kalan 2 kişi kurtarılırken, Pendik'te çökme yaşanan apartman sakini vatandaşlar tahliye edildi.

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Sağanak yağış İstanbul'u esir aldı! Suda mahsur kalan 2 kişi son anda kurtarıldı

İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. (Foto: DHA)Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. (Foto: DHA)

2 KİŞİ KURTARILDI

Şile'de, Yeşilvadi Caddesi'nde seyreden araç su birikintisi nedeniyle yolda kaldı. Caddedeki trafik akışı tamamen dururken araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Pendik'te, Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bir apartmanın bulunduğu bölgede yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Sağanak yağış İstanbul'u esir aldı! Suda mahsur kalan 2 kişi son anda kurtarıldı-3

Ekiplerin inceleme yaptığı binada oturanların tedbiren tahliyesine başlandı.

Göçbeyli Mahallesi'nde caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla zorlukla ilerledi.

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