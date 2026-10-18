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Amasra'da şiddetli fırtına: Dev dalgalar 6 metreyi buldu! Balıkçı tekneleri denize açılamadı

Bartın’ın Amasra ilçesinde Meteoroloji’nin turuncu kodlu uyarısının ardından etkisini artıran ve hızı saatte 80 kilometreyi bulan fırtına, denizde 6 metre yüksekliğinde dev dalgalar oluşturdu. Büyük Liman’da dalgalar restoranların pencerelerine kadar ulaşırken, kuvvetli rüzgar nedeniyle kuru yük gemileri zor anlar yaşadı, sahil güvenlik önlem alırken balıkçı tekneleri ise denize açılamayarak limana demirledi.

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Amasra'da şiddetli fırtına: Dev dalgalar 6 metreyi buldu! Balıkçı tekneleri denize açılamadı

Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 6 metreye ulaştı.

Büyük Liman'da dalgalar 6 metreye kadar yükseldi. (Foto: DHA)Büyük Liman'da dalgalar 6 metreye kadar yükseldi. (Foto: DHA)

DALGALAR 6 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından ilçede kuzeybatı yönünden esen ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Amasra'da, Büyük Liman'da kayalara çarpan dalgalar 6 metreye kadar yükseldi.

Dalgalar, limandaki restoranların pencerelerine kadar ulaştı. Amasra açıklarında bulunan kuru yük gemileri de kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılmadı. (Foto: DHA) Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılmadı. (Foto: DHA)

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılmayıp, limana demirledi.

Polis ekipleri Büyük Liman mevkisinde devriye gezip vatandaşları uyarırken, Amasra Belediyesi ekipleri de anonslarla dikkatli olunması çağrısında bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

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