İstanbul'da 18 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar açıklandı! Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta hangi yollar kapalı?
İstanbul'da yarın düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Zeytinburnu ile Beşiktaş sahil hattındaki bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Emniyet kapalı yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın kent genelinde gerçekleştirilecek organizasyonlar kapsamında Beşiktaş ve Zeytinburnu ilçelerinde bazı ana arterler ve bağlantı yolları geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
BEŞİKTAŞ SAHİL HATTI SAAT 07.00'DE KAPANACAK
Açıklamaya göre Beşiktaş sahil şeridinde yarın saat 07.00 - 13.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar şunlar:
Trafiğe kapatılacak yollar:
- Çırağan Caddesi
- Muallim Naci Caddesi
- Kuruçeşme Caddesi
- Bebek Arnavutköy Caddesi
- Cevdet Paşa Caddesi (Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölüm)
Alternatif güzergahlar:
- Barbaros Bulvarı
- Eski Yıldız Caddesi
- Dereboyu Caddesi
- Portakal Yokuşu
- Bebek Yokuşu Caddesi
- Beyazgül Caddesi
ZEYTİNBURNU'NDA DA ÇOK SAYIDA CADDE VE SOKAK TRAFİĞE KAPATILACAK
Etkinlikler kapsamında Zeytinburnu sınırları içerisinde de geniş çaplı bir trafik düzenlemesine gidildi. Zeytinburnu'nda araç trafiğine kapatılacak noktalar şöyle sıralandı:
Trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar:
- Zübeyde Hanım Caddesi
- Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi
- Semiha Şakir Caddesi
- Rauf Denktaş Caddesi
- Yunus Emre Caddesi
- Seyitnizam Caddesi
- Asım Kazancıgil Caddesi
- Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi
- Belgradkapı Caddesi
- Demirhane Caddesi
- Zakirbaşı Sokak
- İmam Hatip Yolu Sokak
- Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak
- Çinoğlu Çıkmazı Sokak
Alternatif güzergahlar:
- Onuncu Yıl Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi
- Ekrem Kurt Bulvarı
- Prof. Turan Güneş Bulvarı