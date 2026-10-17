İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın kent genelinde gerçekleştirilecek organizasyonlar kapsamında Beşiktaş ve Zeytinburnu ilçelerinde bazı ana arterler ve bağlantı yolları geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

BEŞİKTAŞ SAHİL HATTI SAAT 07.00'DE KAPANACAK

Açıklamaya göre Beşiktaş sahil şeridinde yarın saat 07.00 - 13.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar şunlar:

Trafiğe kapatılacak yollar:

Çırağan Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Kuruçeşme Caddesi

Bebek Arnavutköy Caddesi

Cevdet Paşa Caddesi (Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölüm)

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