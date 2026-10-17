BURADA HERKESİN SOYADI ÖZTOPRAK! Reyhanlı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Karacanlık Mahallesi'nde yaklaşık 200 vatandaş yaşıyor. Depremden önce 150 hane bulunurken depremden sonra nüfusu azalan Karacanlık Mahallesi'ni ön plana çıkaran ise mahallede yaşayan herkesin soy isminin " Öztoprak " olması. İki dededen gelen ailelerin yaşadığı mahallede vatandaşlar, birbirini tanımakta ikinci isim veya baba isimlerini kullanıyor.

Karacanlık Mahallesi'nde yaklaşık 200 vatandaş yaşıyor. (Foto: İHA)

Mahallede yaşayan aileler, isim karışıklığı olmaması için çocuklarına iki isim veriyor; "Efnan" ve "Arya" gibi isimler kullanıyor. Resmi işlemlerde karışıklığın önüne geçen ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesi olmuş. Mahallede imam ve öğretmen başta olmak üzere kamu görevlileri hariç herkesin soy isminin aynı olması ilk kez mahalleye gelenleri de şaşırtıyor.

"BAZEN İSİM KARIŞIKLIKLARI YAŞANIYOR"

Karacan ağaçlarından ismini alan Karacanlık Mahallesi'nde herkesin soyadının "Öztoprak" olduğunu ifade eden muhtar Ali Öztoprak,

"Karacanlık Mahallemiz, 1950'li yıllardan bugüne kadar ikamet ettiğimiz mahallemiz, köyümüzdür.

Burada iki dededen gelen ve Öztoprak soyadını taşıyan aileler yaşıyor. Mahallemizin adı da geçmişte burada çok sayıda bulunan karacan ağaçlarından geliyor. Bu ağaçlardan dolayı Karacanlık adıyla anılan bir mahallemiz var. Bazen isim karışıklıkları yaşanıyor. Buna çözüm olarak çocuklarımıza ikinci isim vermek zorunda kalıyoruz.

Ahmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Efnan, Arya gibi isimler kullanıyoruz. Daha önce burada yerleşim vardı. Mahallemizde yaşayanların bir kısmı akrabalarımızdı. Depremden sonra Reyhanlı, Antakya ve Kırıkhan gibi ilçelere göç ettiler. Daha önce burada yaklaşık 150 haneye yakın bir yerleşim vardı. Depremin verdiği tahribattan sonra mahallemizde ciddi bir küçülme yaşandı. Kimlik meselesi bizim yaşımıza kadar bir sorundu. Bizim yaşıtımızdan sonra bu sorun azalmaya başladı. Ancak daha önce burada bu sıkıntı çok yaşandı, çok görüldü. Mahallemizde cami imamımız ve okul müdürümüz dışında, Karacanlık merkezdeki 17 sokakta ikamet edenlerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor" dedi.