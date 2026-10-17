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Uludağ beyaza büründü: Sezonun ilk kar yağışı başladı!

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı Uludağ'da kar yağışı ve sis etkili oldu. Oteller Bölgesi'nin kısmen karla kaplandığı bölgede, yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.

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Uludağ beyaza büründü: Sezonun ilk kar yağışı başladı!

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı etkili oldu. (Foto: İHA)Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı etkili oldu. (Foto: İHA)

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da, hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı başladı.

Uludağ'daki Oteller Bölgesi, yağış nedeniyle kısmen karla kaplandı.

Bazı turistler telesiyejle yolculuk yaparak kar yağışını izledi.

Video Oynatma İkonu Uludağ'da kar ve sis etkili oluyor

Uludağ'da oteller bölgesi karla kaplandı. (Foto: İHA)Uludağ'da oteller bölgesi karla kaplandı. (Foto: İHA)

HAVA SICAKLIĞI 2 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Bölgede sis de etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.

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