Uludağ beyaza büründü: Sezonun ilk kar yağışı başladı!
Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı Uludağ'da kar yağışı ve sis etkili oldu. Oteller Bölgesi'nin kısmen karla kaplandığı bölgede, yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.
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Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.
ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da, hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı başladı.
Uludağ'daki Oteller Bölgesi, yağış nedeniyle kısmen karla kaplandı.
Bazı turistler telesiyejle yolculuk yaparak kar yağışını izledi.
HAVA SICAKLIĞI 2 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Bölgede sis de etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam