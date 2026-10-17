Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı etkili oldu. (Foto: İHA)

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'da, hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı başladı.

Uludağ'daki Oteller Bölgesi, yağış nedeniyle kısmen karla kaplandı.

Bazı turistler telesiyejle yolculuk yaparak kar yağışını izledi.

Uludağ'da kar ve sis etkili oluyor