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İstanbul Bakırköy'de LNG yüklü tanker virajda devrildi: Şoför yaralandı, çevrede güvenlik önlemleri alındı

Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen LNG yüklü tır, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede ulaşım aksarken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul Bakırköy'de LNG yüklü tanker virajda devrildi: Şoför yaralandı, çevrede güvenlik önlemleri alındı

Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü tır, şoförünün virajı alamaması sonucu devrilip yan yattı.

Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi (DHA)Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi (DHA)

Kazada tanker şoförü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şoför yaralandı (Foto: DHA)Şoför yaralandı (Foto: DHA)

Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, caddeyi trafiğe kapattı.

İstanbul Bakırköy'de LNG yüklü tanker virajda devrildi: Şoför yaralandı, çevrede güvenlik önlemleri alındı-3

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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İstanbul Bakırköy'de LNG yüklü tanker virajda devrildi: Şoför yaralandı, çevrede güvenlik önlemleri alındı-5 İstanbul Bakırköy'de LNG yüklü tanker virajda devrildi: Şoför yaralandı, çevrede güvenlik önlemleri alındı-6 İstanbul Bakırköy'de LNG yüklü tanker virajda devrildi: Şoför yaralandı, çevrede güvenlik önlemleri alındı-7
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