İstanbul Bakırköy'de LNG yüklü tanker virajda devrildi: Şoför yaralandı, çevrede güvenlik önlemleri alındı
Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen LNG yüklü tır, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede ulaşım aksarken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü tır, şoförünün virajı alamaması sonucu devrilip yan yattı.
Kazada tanker şoförü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, caddeyi trafiğe kapattı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam