Bolu'da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damat yakınları arasında çıkan tartışma meydan kavgasına dönüştü. Tarafların birbirine tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdığı, kadınlar ve çocukların korkuyla kaçıştığı o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bolu'da düğünde sandalyeli kavga!

Bolu Büyükcami Mahallesi Parti Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda mutlu başlayan gece, gerginlikle noktalandı. İddiaya göre takı töreni gerçekleştirildiği sırada gelin ve damadın akrabaları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.