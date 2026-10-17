Bolu'da düğünde takı kavgası: Tekme, yumruk ve sandalyeler havada uçuştu!
Bolu'da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damat yakınları arasında çıkan kavga meydan muharebesine döndü. Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Bolu'da bir düğün salonunda takı töreni sırasında gelin ve damat yakınları arasında çıkan tartışma meydan kavgasına dönüştü. Tarafların birbirine tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdığı, kadınlar ve çocukların korkuyla kaçıştığı o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.Bolu'da düğünde sandalyeli kavga!
Bolu Büyükcami Mahallesi Parti Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda mutlu başlayan gece, gerginlikle noktalandı. İddiaya göre takı töreni gerçekleştirildiği sırada gelin ve damadın akrabaları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.
SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU, DAVETLİLER KAÇIŞTI
Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini tekme ve yumruklu kavgaya bıraktı. Öfkesine hakim olamayan bazı davetliler salondaki sandalyeleri havaya kaldırarak karşı tarafa fırlattı. Kavgayı gören kadınlar ve çocuklar büyük korku yaşayarak salondan kaçışırken, düğün salonu bir anda savaş alanına döndü.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Savaş alanını aratmayan kavga anları salonda bulunan bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine acımasızca saldırdığı ve sandalyelerin havada uçuştuğu görüldü. Olay, diğer davetlilerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.