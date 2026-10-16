ZiraatPay kampanyasının 12 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Toplam 1.068 katılımın gerçekleştiği çekilişte Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB, MacBook Pro 14", PlayStation 5 Pro, DJI Mini 5 Pro Fly More Combo Plus, Apple Watch Series 11, AirPods Pro (3. nesil) ve Stanley Quencher 1.18 L kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 31 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise en geç 15 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

ZİRAATPAY KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI APPLE İPHONE 17 PRO MAX 256GB ASİL TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 RUHİ AKCA İSTANBUL 2 TURGUT ZİYA DUVARCI İSTANBUL 3 FATİH TAKMAZ İSTANBUL 4 MEHMET MAHSUM TEKİN KIRKLARELİ 5 BELMA KAPTIKAÇTI İSTANBUL YEDEK TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 MAHMUT ÖZEN İSTANBUL 2 CİHAN AKKAYA İSTANBUL 3 GÜLİZAR KILIÇ İSTANBUL 4 ERCAN ŞAHİN İSTANBUL 5 YILDIRAY EKMEKCİ KARABÜK MACBOOK PRO 14" ASİL TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 LEYLA HALİD KAHRAMAN İSTANBUL 2 FATİH ÖZ SAMSUN 3 AYBERK ÖZKARAKAYA İSTANBUL 4 RAMAZAN KAYRA SİİRT 5 AYŞENUR ŞAFAK İSTANBUL YEDEK TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 AHMET ŞEN ADANA 2 SARP GÜNYÜZ ÖZDEMİR İSTANBUL 3 FERHAT UZUN KONYA 4 TUĞÇE İLHAN İSTANBUL 5 İBRAHİM ÜLGEN İSTANBUL PLAYSTATİON 5 PRO ASİL TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 KEREM BAHADIR İSTANBUL 2 AYTEKİN GÜVEN İSTANBUL 3 PELİN GÜLTEKİN İSTANBUL 4 ÖMER FARUK DENİZ KAYSERİ 5 BURAK EFE BURSA YEDEK TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 MEHMET ÇOLAK BALIKESİR 2 TURGUT BÜYÜKKAYA İSTANBUL 3 DENİZ TIRAŞ ANKARA 4 HACER AKSOY İSTANBUL 5 HASAN EROĞLU İSTANBUL DJI MİNİ 5 PRO FLY MORE COMBO PLUS TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 TANSU KIPÇAK İSTANBUL YEDEK TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 İMDAT ÖRÜM BURSA APPLE WATCH SERİES 11 GPS, 42 MM ALÜMİNYUM KASA VE SPOR KORDON - S/M ASİL TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 NİLAY UÇAR ANKARA 2 SUAT AYDIN BURSA 3 EYLÜL CEREN GÜL TEKİN KIRKLARELİ 4 RECEP BÜLBÜL İSTANBUL 5 ATA AYTEKİN GÜVEN İSTANBUL YEDEK TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 TİMUR BULUT ADANA 2 ALPTEKİN ŞENOCAK SİNOP 3 GÜLŞAH ÖZGEN RİZE 4 UFUK DEMİRCİ İSTANBUL 5 ZÜMRA ŞAFAK ANKARA AİRPODS PRO (3. NESİL) BLUETOOTH KULAKLIK ASİL TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 ESRA NUR AKYÜZLÜ İSTANBUL 2 ABDULHAK KESKİN BURSA 3 BEKİR DURSUN İSTANBUL 4 İPEK ŞENTÜRK İSTANBUL 5 CİHAT AKCA VAN 6 MÜSLÜM GÜRSES İSTANBUL 7 EMRE AKÇURA VAN 8 KEMAL CEYHAN KOCAELİ 9 OSMAN ÇOLAK İSTANBUL 10 OSMAN SOYLU İSTANBUL YEDEK TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 HASAN KOMAN SAMSUN 2 GÜLŞEN ERDEMİR İZMİR 3 FURKAN UÇAR İSTANBUL 4 MUHAMMED NURULLAH ATA BATMAN 5 HAKAN ÇINAR ŞANLIURFA 6 KERİM HACIBEKTAŞOĞLU İSTANBUL 7 MEVLÜT ÖZDEMİR İSTANBUL 8 ANIL YILMAZ İSTANBUL 9 ATİLLA MUTLU AKSARAY 10 TALHA EKREM SAKARYA STANLEY QUENCHER 1.18L ASİL TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 MAHMUT AK KAYSERİ 2 ABDULLAH AKTAŞ İSTANBUL 3 ERGÜN NAZLICAN MERSİN 4 CANAN ŞENGÜL İSTANBUL 5 OSMAN ŞEN BURSA 6 MELİKE KOÇ İSTANBUL 7 KÜBRA NUR AKYÜZLÜ DEMİRCİ İSTANBUL 8 UĞUR ŞAHİN ANKARA 9 GÖKMEN DEMİREL BURSA 10 ÖMER FARUK GÖNÜL ZONGULDAK 11 SÜEDA KORKMAZ ANKARA 12 DENİZ AKDENİZ İSTANBUL 13 MAHMUT ÇALIŞ ADIYAMAN 14 ERKAN KÜÇÜKŞAHİN İSTANBUL 15 YUSUF KAYAM HATAY 16 NURİYE ESER İSTANBUL 17 MERT BELEN İSTANBUL 18 RÜSTEM BAYKAL KARAMAN 19 AYSUN UÇAR ANKARA 20 ZÜLAL ÇOLAK BÜLBÜL İSTANBUL 21 AYFER KAVSA SAKARYA 22 AHMET HAKAN AYDIN İSTANBUL 23 İBRAHİM MÜCAHİT GÖLTAŞ İSTANBUL 24 ŞÜKRİYE ENNUR KORKMAZ ANKARA 25 İNAN TURAN İSTANBUL 26 TARIK ASIM GÜLTEKİN İSTANBUL 27 SELİM VURAL İSTANBUL 28 MEHMET USLUP NEVŞEHİR 29 ÇAĞDAŞ IŞIK İSTANBUL 30 SEBAHAT BAKIR ERZİNCAN YEDEK TALİHLİLERİ SIRA AD SOYAD İL 1 FURKAN ÖZTÜRK ANKARA 2 YUSUF TATAROĞLU YOZGAT 3 ALİ GÖRGÜ İSTANBUL 4 YAVUZ SELİM DİNÇ BURSA 5 OĞUZHAN ALTAY ANKARA 6 SENANUR ERTEKİN KONYA 7 İSMAİL SAZAK İSTANBUL 8 ERSİN DENİZ İSTANBUL 9 SERHAT YILMAZ İSTANBUL 10 MECNUN MUTLU BURSA 11 MEHMET HAKAN KARAGÜLLE GAZİANTEP 12 SALİH VAROL KAYSERİ 13 MEHMET GENÇ İSTANBUL 14 FURKAN TAN İSTANBUL 15 EYÜP TAŞKIN İSTANBUL 16 MUSTAFA BARIŞ İNAN KONYA 17 HALİL İBRAHİM BOSTANCI SİVAS 18 AYŞE KARA İSTANBUL 19 MUHAMMET MUSTAFA ODABAŞ SAKARYA 20 FEHMİ YALÇINKAYA İSTANBUL 21 ERDAL GÜNEŞ İSTANBUL 22 YAĞIZ EFE EVCİMAN ELAZIĞ 23 LEVENT DOYUK ANKARA 24 ÖMER FARUK YAZICI İSTANBUL 25 SADREDDİN ÖZTÜRK BURSA 26 UĞUR AYDIN VAN 27 NAZİRE ÖZLEM KIR ANKARA 28 AYŞE ZENGİN AKSARAY 29 OGÜN PARİK BALIKESİR 30 BUĞRA SAATCİ AMASYA

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Bu kampanya MPİ'nin 17.07.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-93557 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 12.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 1.068 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 31.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 15.11.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.