ZiraatPay çekiliş sonuçları açıklandı: iPhone 17 Pro Max, MacBook, PS5, ve AirPods kazananlar
ZiraatPay kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB, MacBook Pro 14”, PlayStation 5 Pro ve diğer ödülleri kazanan asil ve yedek talihliler duyurulurken, ikramiyeye hak kazanan isimler ve başvuru detayları haberimizde...
ZiraatPay kampanyasının 12 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Toplam 1.068 katılımın gerçekleştiği çekilişte Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB, MacBook Pro 14", PlayStation 5 Pro, DJI Mini 5 Pro Fly More Combo Plus, Apple Watch Series 11, AirPods Pro (3. nesil) ve Stanley Quencher 1.18 L kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 31 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise en geç 15 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:
ZİRAATPAY KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
APPLE İPHONE 17 PRO MAX 256GB
ASİL TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
RUHİ AKCA
İSTANBUL
2
TURGUT ZİYA DUVARCI
İSTANBUL
3
FATİH TAKMAZ
İSTANBUL
4
MEHMET MAHSUM TEKİN
KIRKLARELİ
5
BELMA KAPTIKAÇTI
İSTANBUL
YEDEK TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
MAHMUT ÖZEN
İSTANBUL
2
CİHAN AKKAYA
İSTANBUL
3
GÜLİZAR KILIÇ
İSTANBUL
4
ERCAN ŞAHİN
İSTANBUL
5
YILDIRAY EKMEKCİ
KARABÜK
MACBOOK PRO 14"
ASİL TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
LEYLA HALİD KAHRAMAN
İSTANBUL
2
FATİH ÖZ
SAMSUN
3
AYBERK ÖZKARAKAYA
İSTANBUL
4
RAMAZAN KAYRA
SİİRT
5
AYŞENUR ŞAFAK
İSTANBUL
YEDEK TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
AHMET ŞEN
ADANA
2
SARP GÜNYÜZ ÖZDEMİR
İSTANBUL
3
FERHAT UZUN
KONYA
4
TUĞÇE İLHAN
İSTANBUL
5
İBRAHİM ÜLGEN
İSTANBUL
PLAYSTATİON 5 PRO
ASİL TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
KEREM BAHADIR
İSTANBUL
2
AYTEKİN GÜVEN
İSTANBUL
3
PELİN GÜLTEKİN
İSTANBUL
4
ÖMER FARUK DENİZ
KAYSERİ
5
BURAK EFE
BURSA
YEDEK TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
MEHMET ÇOLAK
BALIKESİR
2
TURGUT BÜYÜKKAYA
İSTANBUL
3
DENİZ TIRAŞ
ANKARA
4
HACER AKSOY
İSTANBUL
5
HASAN EROĞLU
İSTANBUL
DJI MİNİ 5 PRO FLY MORE COMBO PLUS
TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
TANSU KIPÇAK
İSTANBUL
YEDEK TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
İMDAT ÖRÜM
BURSA
APPLE WATCH SERİES 11 GPS, 42 MM ALÜMİNYUM KASA VE SPOR KORDON - S/M
ASİL TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
NİLAY UÇAR
ANKARA
2
SUAT AYDIN
BURSA
3
EYLÜL CEREN GÜL TEKİN
KIRKLARELİ
4
RECEP BÜLBÜL
İSTANBUL
5
ATA AYTEKİN GÜVEN
İSTANBUL
YEDEK TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
TİMUR BULUT
ADANA
2
ALPTEKİN ŞENOCAK
SİNOP
3
GÜLŞAH ÖZGEN
RİZE
4
UFUK DEMİRCİ
İSTANBUL
5
ZÜMRA ŞAFAK
ANKARA
AİRPODS PRO (3. NESİL) BLUETOOTH KULAKLIK
ASİL TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
ESRA NUR AKYÜZLÜ
İSTANBUL
2
ABDULHAK KESKİN
BURSA
3
BEKİR DURSUN
İSTANBUL
4
İPEK ŞENTÜRK
İSTANBUL
5
CİHAT AKCA
VAN
6
MÜSLÜM GÜRSES
İSTANBUL
7
EMRE AKÇURA
VAN
8
KEMAL CEYHAN
KOCAELİ
9
OSMAN ÇOLAK
İSTANBUL
10
OSMAN SOYLU
İSTANBUL
YEDEK TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
HASAN KOMAN
SAMSUN
2
GÜLŞEN ERDEMİR
İZMİR
3
FURKAN UÇAR
İSTANBUL
4
MUHAMMED NURULLAH ATA
BATMAN
5
HAKAN ÇINAR
ŞANLIURFA
6
KERİM HACIBEKTAŞOĞLU
İSTANBUL
7
MEVLÜT ÖZDEMİR
İSTANBUL
8
ANIL YILMAZ
İSTANBUL
9
ATİLLA MUTLU
AKSARAY
10
TALHA EKREM
SAKARYA
STANLEY QUENCHER 1.18L
ASİL TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
MAHMUT AK
KAYSERİ
2
ABDULLAH AKTAŞ
İSTANBUL
3
ERGÜN NAZLICAN
MERSİN
4
CANAN ŞENGÜL
İSTANBUL
5
OSMAN ŞEN
BURSA
6
MELİKE KOÇ
İSTANBUL
7
KÜBRA NUR AKYÜZLÜ DEMİRCİ
İSTANBUL
8
UĞUR ŞAHİN
ANKARA
9
GÖKMEN DEMİREL
BURSA
10
ÖMER FARUK GÖNÜL
ZONGULDAK
11
SÜEDA KORKMAZ
ANKARA
12
DENİZ AKDENİZ
İSTANBUL
13
MAHMUT ÇALIŞ
ADIYAMAN
14
ERKAN KÜÇÜKŞAHİN
İSTANBUL
15
YUSUF KAYAM
HATAY
16
NURİYE ESER
İSTANBUL
17
MERT BELEN
İSTANBUL
18
RÜSTEM BAYKAL
KARAMAN
19
AYSUN UÇAR
ANKARA
20
ZÜLAL ÇOLAK BÜLBÜL
İSTANBUL
21
AYFER KAVSA
SAKARYA
22
AHMET HAKAN AYDIN
İSTANBUL
23
İBRAHİM MÜCAHİT GÖLTAŞ
İSTANBUL
24
ŞÜKRİYE ENNUR KORKMAZ
ANKARA
25
İNAN TURAN
İSTANBUL
26
TARIK ASIM GÜLTEKİN
İSTANBUL
27
SELİM VURAL
İSTANBUL
28
MEHMET USLUP
NEVŞEHİR
29
ÇAĞDAŞ IŞIK
İSTANBUL
30
SEBAHAT BAKIR
ERZİNCAN
YEDEK TALİHLİLERİ
SIRA
AD SOYAD
İL
1
FURKAN ÖZTÜRK
ANKARA
2
YUSUF TATAROĞLU
YOZGAT
3
ALİ GÖRGÜ
İSTANBUL
4
YAVUZ SELİM DİNÇ
BURSA
5
OĞUZHAN ALTAY
ANKARA
6
SENANUR ERTEKİN
KONYA
7
İSMAİL SAZAK
İSTANBUL
8
ERSİN DENİZ
İSTANBUL
9
SERHAT YILMAZ
İSTANBUL
10
MECNUN MUTLU
BURSA
11
MEHMET HAKAN KARAGÜLLE
GAZİANTEP
12
SALİH VAROL
KAYSERİ
13
MEHMET GENÇ
İSTANBUL
14
FURKAN TAN
İSTANBUL
15
EYÜP TAŞKIN
İSTANBUL
16
MUSTAFA BARIŞ İNAN
KONYA
17
HALİL İBRAHİM BOSTANCI
SİVAS
18
AYŞE KARA
İSTANBUL
19
MUHAMMET MUSTAFA ODABAŞ
SAKARYA
20
FEHMİ YALÇINKAYA
İSTANBUL
21
ERDAL GÜNEŞ
İSTANBUL
22
YAĞIZ EFE EVCİMAN
ELAZIĞ
23
LEVENT DOYUK
ANKARA
24
ÖMER FARUK YAZICI
İSTANBUL
25
SADREDDİN ÖZTÜRK
BURSA
26
UĞUR AYDIN
VAN
27
NAZİRE ÖZLEM KIR
ANKARA
28
AYŞE ZENGİN
AKSARAY
29
OGÜN PARİK
BALIKESİR
30
BUĞRA SAATCİ
AMASYA
Bu kampanya MPİ'nin 17.07.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-93557 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 12.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 1.068 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 31.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 15.11.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.