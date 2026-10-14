İzmir'de itfaiyeci Abdullah Karabina'nın yaktığı evde ağır yaralanan Ebru Serep hastanede hayatını kaybetti
İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinde çıkan yangında ağır yaralanan 51 yaşındaki Ebru Serep, hastanede verdiği bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Serep'in evini benzin dökerek ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan eski sevgilisi, itfaiye personeli Abdullah Karabina, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karabina'nın ifadesinde, yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı Serep ile kıskançlık nedeniyle birçok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde eski sevgilisi Abdullah Karabina (45) tarafından evinin ateşe verildiği iddia edilen Ebru Serep (51), yangında ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti.
Olay, 6 Ekim günü Hıdırlık Mahallesi 59. Sokak'ta meydana geldi. Ebru Serep, evinde çıkan yangında ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılan Serep, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serep, bir hafta sonra yaşamını yitirdi.
İTFAİYE PERSONELİ ESKİ SEVGİLİ
Olaya ilişkin çalışma başlatan Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serep'in yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi Gümüldür İtfaiyesi personeli Abdullah Karabina'yı gözaltına aldı.
Akaryakıt istasyonundan bir bidon benzin alıp evi ateşe verdiği öne sürülen Karabina, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"KISKANÇLIK NEDENİYLE TARIŞTIK"
Abdullah Karabina'nın sorgusunda başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdüğü Serep ile 'kıskançlık' nedeniyle bir çok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.
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