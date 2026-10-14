İzmir'in Seferihisar ilçesinde eski sevgilisi Abdullah Karabina (45) tarafından evinin ateşe verildiği iddia edilen Ebru Serep (51), yangında ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Olay, 6 Ekim günü Hıdırlık Mahallesi 59. Sokak'ta meydana geldi. Ebru Serep, evinde çıkan yangında ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılan Serep, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serep, bir hafta sonra yaşamını yitirdi.