Seyhan K. ise eşinin ifadelerini doğruladı ve sanıkları suçlayan asılsız ifadeler kurguladıklarını itiraf etti.(Foto: DHA)

Soruşturma aşamasında daha önce avukat eşliğinde verdiği ifadesinde cinayetin, kendisi ile Veysi arasındaki ilişki dedikodusundan kaynaklandığını belirten tanık Sıdıka K., duruşmada ifadesini değiştirdi.



"KORKUP ÖDEME YAPSINLAR DİYE KURGULAYARAK İFADE VERDİK"

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Sıdıka K., arazi satışından kaynaklanan para anlaşmazlığı nedeniyle 3'ü eşi Seyhan K.'nın ağabeyi olan sanıklar hakkında gerçeğe aykırı ifadeler verdiklerini belirterek, "Köyde geçimimiz olmadığı için arazilerimizi satarak İzmir'e gittik. Ancak kardeşleri kocamı kandırıp, tapuyu aldıktan sonra parayı ödemediler. Bu yüzden tartışma ve kavgalar yaşandı. Biz İzmir'e taşındıktan sonra bunların paramızı ödemeyeceğini anlayınca korkup ödeme yapsınlar diye onları bu faili meçhul cinayetle ilişkiliymiş gibi göstererek ve kurgulayarak ifadeler verdik. İşin bu boyuta geleceğini tahmin edemedik. Hala da sattığımız tarlaların parasını ödemediler diye bunlardan şikayetçiyim" dedi.



Seyhan K. ise eşinin ifadelerini doğrulayarak, arazi paralarını almak için mevcut durumdan faydalanarak kurgu yaptıklarını kabul ederek, "Paramı hala istiyorum. O konuda şikayetimiz var ancak bu olayla ilgili sanıkların bu suçu işlediklerine ihtimal vermiyorum" diye konuştu.



"VEYSİ'Yİ 400 METRE ÖTEDE YERDE YATARKEN GÖRDÜM"

Duruşmada dinlenen tanık Mevlüt M., olay yerine ilk kendisinin gittiğini belirterek, "Yol üzerinde bir tesisim var. Bulunduğumuz yerden olay yeri görünmüyor ancak ses duyuluyor. Silah sesi de duydum. Köyümüze yakın olduğu için ben de amcamla başkaları arasında bir olay olduğunu düşünerek olay yerine gittim. Traktör şarampole yuvarlanmıştı. Veysi'yi de 400 metre ötede tarlanın içerisinde yerde yatar şekilde gördüm. Vefat ettiği belliydi. O sırada karakolu ve 112'yi aradım. Olay yerine gittiğimde kimse yoktu. Veysi, bir amcamın şoförüydü. Başka bildiğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.